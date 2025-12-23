El intendente de Berazategui, Carlos Balor, recorrió la obra del Polo Educativo Integral de El Pato, que ya se encuentra casi en un 95% de avance e incluye la construcción de una Escuela Primaria, una Secundaria y un Jardín de Infantes. Se trata de un Plan Integral de Urbanización en el barrio Once, impulsado en su momento por la gestión del Dr. Juan José Mussi y concretado a través de un convenio firmado con el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU). Romina Barrios, titular de la entidad pública del Gobierno bonaerense, también fue parte de la recorrida.

Tras visitar cada uno de los establecimientos educativos que conforman el predio, Carlos Balor expresó emocionado: “Para nosotros, poder terminar esta obra es un orgullo tremendo. Porque el Dr. Juan José Mussi era considerado ‘el Intendente de las Escuelas’ y esto es en homenaje a él, por su permanente trabajo en defensa de la educación pública”. A continuación, Balor hizo hincapié en el importante acompañamiento del Gobierno de la provincia de Buenos Aires: “En Berazategui estamos muy agradecidos con el gobernador Axel Kicillof. Gracias a su apoyo, hemos podido concretar este gran Polo Educativo Integral para la localidad de El Pato”, destacó.

Por su parte, Barrios explicó: “Este polo educativo es una de las obras más grandes y más importantes que estamos llevando adelante desde el OPISU. No solo por su dimensión, sino porque integra educación, espacios de encuentro y deporte, y se convierte en un verdadero motor de inclusión para toda la comunidad”, destacó la directora ejecutiva, Romina Barrios. “Estas obras transforman barrios, fortalecen derechos y generan igualdad de oportunidades. Por eso, desde la Provincia de Buenos Aires seguimos avanzando con obra pública, aún en un contexto difícil y frente al freno que impone el Gobierno nacional. Creemos que invertir en educación y en los territorios es la base para construir una sociedad más justa”, concluyó.

Realizada con el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la obra del Polo Integral Educativo de El Pato ya se encuentra avanzada en un 94% y está ubicada en un predio de grandes dimensiones (entre las calles 512, 622, 623 y 514). La Escuela Primaria contará con 12 aulas, la Secundaria con seis y el Jardín de Infantes con la misma cantidad. Las tres instituciones tendrán dependencias independientes y patio propio. El proyecto también contempla un Salón de Usos Múltiples (SUM), una cancha de fútbol abierta, un Playón Multideportes, un área de juegos y otra de huertas. Los trabajos, además, incluyen el mejoramiento del espacio y el alumbrado público.

