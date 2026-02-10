El Consejo del Partido Justicialista (PJ) de Berazategui oficializó la presentación de una Lista de unidad con la que participará de las próximas Elecciones internas. Carlos Balor presidirá la nómina de candidatos para la nueva conducción de este espacio a nivel local, mientras que la vicepresidencia quedará a cargo de Cecilia Roldán.

De esta forma, tras su presentación oficial, la Lista completa de autoridades a integrar el nuevo Consejo del PJ distrital quedó conformada de la siguiente manera:

Presidente: Carlos Balor.

Vicepresidenta: Cecilia Roldán.

Secretaría General: Antonio Amarilla.

Secretaría Administrativa y de Actas: Verónica Alejandra Díaz.

Secretaría de Organización: Esteban Ayala.

Secretaría de Formación Política: Margarita Mateo.

Secretaría de Desarrollo Humano: Emma Gladys Farías.

Secretaría de Relaciones Institucionales: Marcelo Benedetti.

Secretaría de Finanzas: Leonardo Gustavo Muraco.

Secretaría de Cultura y Comunicación: Lucía Vega.

Secretaría de la Mujer: María Del Carmen Flores.

Secretaría de Asuntos Gremiales: Christian Rearte.

Secretaría de la Juventud: Luis Ayala.

Secretaría de Derechos Humanos: Salome Pereyra.

Secretaría Técnico Profesional: Jorge Ulianow.

Secretaría de Discapacidad: Ana Espínola.

Apoderados: Alberto Quarchioni y Alejandro Islas.

Vocales titulares: Raquel Golobardas, Francisca Colman, Jorge Sívori, Silvio Galarza, Juan Pablo Cristaldo, Oscar Godoy, Valeria Moskaluc y Melina Almirón de los Santos.

Vocales suplentes: Graciela Cano, Walter Escobar, Sandra Presentado, Marcelo Correa, César Magdycz, Néstor Díaz, Mario Vega, Silvia Zerda, Lorena Cano Da Silva, Jimena Angueira, Graciela Rodríguez y Silvia Musimesi.

Congresales provinciales



A su vez, Balor será congresal provincial titular junto a María Laura Lacava, Omar Acosta, Andrea Canestro, Alejandro Islas, Matías Aguirre, Norma Benítez, Mario Giacobbe, Rocío Alfonso, Rocío Tévez, Silvia Isea, Laura Ramírez y Macarena Quinteros.

En tanto, como congresales suplentes completan la Lista: Alejandro Maidana, Liliana Durán, Julio Benítez, Vilma Indavera Burgos, Alejo Mendoza, Cristian Aldeco y Olga Vera.