“Ya poder ser parte de un certamen internacional de estas características, compitiendo con equipos tan importantes y prestigiosos a nivel mundial, debe ser un lujo para cualquier deportista. Después, ganar o perder es algo circunstancial. Para nosotros, como berazateguenses, que un club como Boca Juniors participe con tantos jugadores de nuestro distrito nos llena de orgullo y satisfacción. Sin dudas, estaremos muy bien representados”, expresó Mussi durante el celebrado encuentro.

Los jugadores y los directores técnicos participarán en la competencia de Fútbol Inclusivo del Mundial de Clubes entre el domingo 27 de julio y el sábado 2 de agosto de este año, representando al equipo de la “Ribera”. Ellos son Kevin Samuel Martínez Céspedes (26 años - arquero); Ezequiel Fernando Pirollo (36 años - defensor); Braian Omar Schattis (29 años - delantero); y Brandon Villareal (19 años - delantero). En tanto, los directores técnicos son Martín Velázquez y Carlos Sanabria.

En ese marco, Kevin Samuel Martínez Céspedes (arquero) comentó: “Soy arquero de Fútbol inclusivo de Boca Juniors, voy a representar al Club en el Mundial, también a Berazategui y Argentina. Estoy contento, es un orgullo estar acá, me ayudaron mucho. Llegué a un lugar al que jamás imaginé y nunca solo, siempre con la ayuda de los compañeros, los profes, el intendente Mussi, mi jefa en el Vivero Municipal -donde me dedico a la jardinería-, Mariana (Pinelli); y Lucía (Vega)… hoy cumplimos un sueño todos juntos. Estoy muy contento de este encuentro con Mussi, quien fue muy amable con nosotros y nos deseó mucha suerte. ¡Aguante Boca!”.

Por su parte, el director técnico Martín Velázquez expresó: “En el Mundial participan los mejores Clubes del mundo, como el Manchester United, Inter Miami, Benfica, Barcelona, Real Madrid y, por supuesto, el Club Atlético Boca Juniors, Racing y la Selección Argentina de Discapacidad. Se jugarán seis partidos con una dinámica inclusiva para que puedan desarrollarse todos los equipos en igualdad de condiciones. Agradecemos a la Municipalidad de Berazategui, a una gestión que siempre acompañó el deporte para personas con discapacidad, con espacios para su desarrollo y actividades recreativas beneficiosas tanto para la inserción en el deporte, como también brindando herramientas y habilidades sociales. El primer partido será vs. Brujas, de Bélgica. Es un orgullo para nosotros poder representar a Berazategui, estamos muy agradecidos”.

Participaron del encuentro, además, los secretarios municipales de Desarrollo Social, Recreación, Turismo y Deportes, María Laura Lacava; de Obras Públicas, Carlos Balor; la titular de la Secretaría Privada del Municipio, María Del Carmen Flores; la concejal Lucía Vega; y la directora del Vivero Municipal, Mariana Pinelli.