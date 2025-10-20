|Municipio
|1
|GENERAL PUEYRREDON
|36
|21
|27
|2
|ALMIRANTE BROWN
|36
|16
|9
|3
|LOMAS DE ZAMORA
|36
|14
|14
|4
|LA MATANZA
|31
|26
|19
|5
|QUILMES
|27
|21
|13
|6
|LA PLATA
|20
|19
|18
|7
|AVELLANEDA
|20
|14
|14
|8
|MERLO
|20
|14
|11
|9
|FLORENCIO VARELA
|17
|13
|13
|10
|BERAZATEGUI
|16
|8
|6
|11
|ESTEBAN ECHEVERRIA
|14
|22
|9
|12
|MORENO
|14
|20
|13
|13
|TIGRE
|14
|11
|14
|14
|TRES DE FEBRERO
|14
|7
|4
|15
|SAN MIGUEL
|13
|10
|6
|16
|SAN PEDRO
|13
|8
|4
|17
|BAHIA BLANCA
|11
|5
|14
|18
|PERGAMINO
|10
|12
|13
|19
|OLAVARRIA
|10
|9
|10
|20
|VICENTE LOPEZ
|9
|5
|4
|21
|SAN VICENTE
|9
|3
|9
|22
|PILAR
|8
|11
|8
|23
|GENERAL RODRIGUEZ
|8
|10
|9
|24
|SAN ISIDRO
|8
|8
|10
|25
|ESCOBAR
|8
|8
|3
Lanús cerró los Juegos Bonaerenses 2025 y sumó cinco oros, seis platas y cuatro bronces
Lanús concluyó su participación en los Juegos Bonaerenses 2025 con un excelente desempeño deportivo y cultural. Las y los representantes del distrito lograron una actuación sobresaliente que se tradujo en cinco medallas de oro, seis de plata y cuatro de bronce, coronando un rendimiento destacado marcado por el esfuerzo y la dedicación.
Medallas de oro:
- Tomás Álvarez - tenis de mesa trasplantados Sub 17 masculino
- Josefina Mignelli - bádminton Sub 16 femenino
- Rugby Seven Sub 16 femenino
- Carlos Schwanek - ajedrez adultos mayores
- Handball femenino libre Sub 16
Medallas de plata:
- Felipe Picarelli - judo categoría masculina hasta 44 kg
- Luciano Ibarra - atletismo PCD Sub 15
- Mía Salguero - taekwondo Sub 14 femenina libre hasta 45kg
- Manuel Álvarez - atletismo Sub 17 para trasplantados
- Ana Paula Chiarel - atletismo Sub 18
- Tenis doble libre Sub 16
Medallas de bronce:
- Rosa Lisérgica - música de rock
- Luciano Fernández - tenis de mesa Sub 16 masculino no federado
- Handball playa Sub 18 masculino libre
- Juan Cientomano - lucha Sub 14 masculino
Vale destacar que el desempeño de las y los representantes de nuestra ciudad ubicó a Lanús en el puesto Nº 45 entre los 135 distritos participantes, consolidando su presencia entre las delegaciones más activas de la provincia.
Desde Lanús Gobierno se felicita a toda la delegación por su compromiso, su espíritu de equipo y por representar con orgullo al distrito en esta edición de los Juegos Bonaerenses 2025.
El Municipio de Quilmes informa que la delegación quilmeña que representó a la ciudad en la final provincial de los Juegos Bonaerenses 2025 en Mar del Plata obtuvo un total de 27 medallas de oro, 21 de plata y 13 de bronce, lo que le permitió alcanzar la 5ª ubicación en el medallero general.
Los quilmeños que obtuvieron el oro son Susana Di Lella en tenis de mesa; Mariano Sosa en natación sub14 - 100mts espalda; Isabela Schamberger en natación sub14 – 50mts libres; Tatiana Koval en natación sub18 – 100mts libres; Mateo Córdoba en natación sub18 – 100mts libres; Rocío González en atletismo PCD sub15 – salto en largo; Dylan Opitz en natación sub 18 – 50mts libres; en fútbol femenino PCD; Felipe Delgado Araujo en judo sub14; Lautaro Robledo en natación PCD sub16 – 50mts libres; en teatro – categoría adultos mayores y Jonathan Recalde en atletismo PCD campo – lanzamiento de bala.
Al igual que Guillermina Gutiérrez en atletismo PCD campo – salto en largo; Agustina Mendes Sánchez en poesía sub18; Dara Bejarano en patín sub13; Viviana Novelli en natación PCD – 50mts espalda; Sofía Lapajne en atletismo campo sub14 – salto en largo; Gabriel Reina en natación PCD visual; Leandro Rodríguez en solista vocal sub15; en handball playa sub16 masculino y femenino y en sub18 femenino; Diego Vallejos Maisares en ajedrez sub18; Isabella Julieta Cabrera en bádminton sub14; Graciela Obermeier y Cristina Vegh en dobles de tenis; y en softbol sub16 masculino y femenino.
Mientras que, en plata, se colgaron la medalla: Sol Norte en tenis de mesa PCD sub18; Morena Polizzoto en natación sub18 – 100mts pecho; en goalball PCD femenino libre; Sergio Sorbetto y Morena Gómez en danzas folklóricas PCD; Ever Ruíz Díaz en natación PCD sub16 – 25mts espalda; Melanie Recalde en atletismo PCD pista – 100mts; Brisa Carpintero en taekwondo ITF sub 13; en posta mixta sub14; Sergio Galeano y Alejandro Lista en fútbol tenis; Erika Méndez en bonaerenses en carrera sub18; en futsal sub15 femenino; Julieta Rodríguez en natación sub16 – 100mts pecho; Julieta Hermelo en natación transplantados – categoría libre; en handball sub18 y sub16 masculino; Benjamín Menchaca en dibujo PCD; en hockey sub14 femenino y sub18 masculino; Juan Carlos Silva y Oscar Romañach en tenis dobles; en fútbol PCD – categoría síndrome de down; y en cestoball sub14.
Por otro lado, se quedaron con la de bronce: Alma Camaño en natación sub14 – 100mts pecho; Atanacio González y Kiara Lombardo en bochas; Martina Gatas en atletismo PCD campo – lanzamiento de bala; Nehuel Fernández en natación PCD sub14 – 25mts libres; Francesca Llane Spiazzi en patín sub13; Renzo Morillo en atletismo PCD campo sub15 – lanzamiento de bala; Agustín Salerno Acosta en taekwondo ITF sub13; Nicolás Mariño Zuñiga en tenis de mesa transplantados; Frida Bender en atletismo campo sub18 – lanzamiento de jabalina; Agustín Duff e Isaac Zigler en tenis doble sub14; Gabriel Blanco y Benjamín Duarte en padel sub16; en hockey sub14 masculino; y Patricia Palermo y Stella Maris Jiménez en pentatlón.
Para acceder a más información del medallero, los interesados y las interesadas pueden ingresar en: https://plenus.juegos.gba.gob.ar/publico/medallero/general
Gran actuación de Avellaneda en los Juegos Bonaerenses 2025
Con 20 medallas de oro, 14 de plata y 14 de bronce, nuestra ciudad alcanzó el séptimo puesto del medallero final.
Culminó la 34º edición de los Juegos Bonaerenses y con un rendimiento notable, Avellaneda duplicó la cantidad total de podios obtenidos con relación a la edición 2024.
La etapa final del certamen organizado por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad se disputó durante la semana pasada en la ciudad de Mar del Plata, donde Avellaneda logró el 7º puesto entre los 135 municipios de la Provincia, con un total de 20 medallas de oro, 14 de plata y 14 de bronce.
Nuestra ciudad contó con una delegación récord de 388 participantes, quienes compitieron en 96 disciplinas deportivas y artísticas en las categorías jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad.
El intendente de Avellaneda Jorge Ferraresi y la jefa de Gabinete, Magdalena Sierra acompañaron a los representantes locales durante los primeros días de competencias.