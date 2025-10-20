La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, supervisó este lunes el funcionamiento de una nueva estación de bombeo que se instaló recientemente en el interior del Parque Industrial Quilmes, ubicado en Bernal Oeste.

“Esta estación de bombeo les posibilitará a los Bomberos y equipos de emergencia contar con una fuente de suministro y carga de agua ante cualquier siniestro que se pueda producir en el predio e incluso en zona aledañas”, señaló Mayra, acompañada por la diputada nacional, Vanesa Siley.

Por su parte, el subsecretario de Servicios Públicos y Defensa Civil, Silvio Sarti, expresó: “Esto es una es una tranquilidad para nosotros que trabajamos en la emergencia, porque cuando hay un incendio es importante tener un acceso al agua rápido, y poder contar con esta bomba acá en funcionamiento las 24 horas del día nos va a dejar tranquilos porque ante cualquier eventualidad estamos preparados para dar respuesta”.

La incorporación de esta nueva estación de bombeo será beneficiosa tanto para las industrias que se alojan en el Parque Industrial Quilmes como para todos los barrios aledaños y los cuarteles de bomberos de la zona, principalmente el de Bernal, pero también los de Wilde, Domínico y Quilmes, respectivamente, presentando una red de agua de acceso seguro, y dando inicio a la red contra incendios del PIQ.

Estuvieron presentes la subsecretaria de Control Ambiental e Industria, Iris Bejarano; su par de Faltas, Infracciones de Tránsito y Licencias de Conducir, Jesica Mendoza; el presidente de la Unión Industrial de Quilmes, Horacio Castagnini, y el comandante en Jefe del cuerpo de Bomberos Voluntarios de Bernal, Jorge Froio, entre otras autoridades.