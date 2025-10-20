En el marco de la Campaña Iberoamericana de detección y prevención de la Ambliopía, la Municipalidad de Berazategui realizó dos jornadas de atención para niños y niñas de 4 a 14 años en el Centro Oftalmológico Municipal San Camilo (Av. 14 y 132). Allí, por decisión del intendente Juan José Mussi y en articulación con el Club de Leones, se llevaron adelante diferentes controles para detectar esta patología de manera temprana.

“Estamos muy contentos con la gran cantidad de niños y niñas que se acercaron a estas jornadas de detección y prevención de la Ambliopía, que es una condición oftalmológica conocida como ‘ojo vago’ (disminución de la capacidad visual de uno o de ambos ojos) y que podría ser causada por problemas en la retina, miopía, hipermetropía, astigmatismo, cataratas o estrabismo (los ojos desviados). Al detectarlo a tiempo, lo podemos tratar, prevenir y evitar que ese niño o niña tenga baja visión a futuro”, explicó la médica oftalmóloga Sol Kovalivker (MP 235999), del Centro Oftalmológico Municipal.

En este sentido, Alberto Giménez, uno de los máximos referentes del Club de Leones local, expresó: "Fuimos invitados por la Municipalidad de Berazategui para participar de la edición 2025 de esta campaña, que se realiza simultáneamente en todo Iberoamérica y que aquí fue todo un éxito. Por suerte, contamos con una gran concurrencia y se detectó alrededor de un 30% de casos con necesidades de tratamiento”.

Por su parte, Sabrina Casatti, una vecina de Hudson que se acercó a las jornadas, indicó: “Traje a mi hijo de seis años para realizarse un nuevo control visual, porque a los tres años le detectaron un problemita y queríamos saber cómo fue evolucionando”. Además, destacó: “Me siento muy agradecida con la Municipalidad por estas acciones dirigidas a la comunidad y por brindarnos la posibilidad de acceder a un Centro Oftalmológico Municipal como el ‘San Camilo’, un espacio de calidad y con atención gratuita para todos los vecinos y vecinas. Particularmente, no tengo más que palabras de agradecimiento”.

Para conocer más acerca de las políticas sanitarias de Berazategui, se puede ingresar en berazategui.gob.ar/salud.

EF // SL