El Bloque Justicialista de Berazategui denunció penalmente a la empresa Edesur S.A. y al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) debido a los reiterados y prolongados cortes masivos de luz en el distrito.

Esta presentación se suma a la demanda civil impulsada por el intendente Carlos Balor, en continuidad con los reclamos que oportunamente había iniciado Juan José Mussi durante su gestión. Actualmente, todas estas acciones judiciales avanzan con el apoyo de vecinos, vecinas y organizaciones locales.

Al respecto, el concejal Jorge Ulianow, vecino del barrio Sarmiento (Hudson), declaró: "Desde el Bloque Justicialista hemos presentado una denuncia penal contra Edesur, por la falta de provisión de energía eléctrica y de un servicio estable; y contra el interventor del ENRE, Néstor Marcelo Lamboglia, por incumplimiento de sus deberes como funcionario público. El intendente Balor hizo una presentación el 02/01/2026 y todos los Bloques lo acompañamos. La denuncia está radicada en la Secretaría Penal N° 1 de Quilmes, un Tribunal Federal. Lo hacemos para proteger los derechos de los ciudadanos de Berazategui, en particular, al acceso a un servicio de luz estable, fundamentalmente para la provisión de agua potable, ya que las bombas funcionan con energía eléctrica".

Y agregó: "Esta denuncia penal se vincula con la demanda civil presentada por el Intendente ante la Justicia, que ya habilitó la Feria Judicial para que pueda avanzar. A través de estas acciones, tenemos la expectativa de que el Municipio obtenga la reparación correspondiente por los daños causados, que exista una sanción ejemplificadora contra Edesur y el ENRE, y que la comunidad vea que el Poder Judicial actúa en defensa de sus intereses, más allá del poder económico".

Asimismo, Ulianow destacó: "Esto es muy importante para el buen funcionamiento de todos los servicios que el Municipio brinda y que son esenciales para nuestros vecinos. Por eso, agradecemos a la Unión Industrial y al Centro Comercial e Industrial de Berazategui, que pusieron a disposición sus informes sobre la situación por la falta de luz; al igual que gran parte de la comunidad, que presentó sus números de reclamos".

En este sentido, el concejal indicó: "La cifra de vecinos afectados es altísima. Había pozos de agua y estaciones paradas en todo el distrito. Todas las localidades se vieron afectadas. Algunos reportes periodísticos también dieron cuenta de la situación que vivieron los berazateguenses durante esos días de extremo calor de diciembre de 2025 (especialmente, en fechas claves como el 24 y 31 de diciembre). Durante esos días, muchas familias no contaron con agua ni electricidad, los comercios no pudieron trabajar como corresponde y los hogares -donde viven chicos y personas mayores- sufrieron la falta de suministro. Algo penoso".

De esta manera, frente a los reiterados cortes de luz que afectan el bienestar cotidiano de la comunidad, como consecuencia del deficiente desempeño de la empresa Edesur S.A. y la inacción del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), avanzan las acciones judiciales presentadas por el intendente Carlos Balor y los concejales del Bloque Justicialista local en defensa de los vecinos y vecinas.

El Suburbano supo que podrìa haber otros distritos que se iràn sumando a reclamos y demandas judiciales.