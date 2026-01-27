En un acto encabezado por el intendente de Berazategui, Carlos Balor, se entregaron nuevos subsidios para mejoras de viviendas a vecinos de Berazategui. Unas 29 las familias de escasos recursos beneficiadas por esta iniciativa de mejoramientos habitacionales. Durante la ceremonia, se proyectó un emotivo video de Juan José Mussi.

En su discurso, Balor recordó que fue precisamente Juan José Mussi quien, con su firma, adhirió a la Municipalidad de Berazategui a esta propuesta bonaerense destinada a todas aquellas familias imposibilitadas de solventar el gasto de una mejora habitacional urgente. "Quería que vean este video para transmitirles que vamos a continuar con el trabajo de nuestro querido Mussi", indicó el Intendente. Y resaltó: "Gracias a estos subsidios impulsados por el gobernador Axel Kicillof, hoy podemos estar ayudando a 29 familias de los barrios Agustín Ramírez, San Marcos, Alejandro 1°, Pueblo Nuevo y Los Manzanos".

Por su parte, Griselda Duarte, vecina del barrio Agustín Ramírez, manifestó emocionada: "Hoy fue un día muy especial para mí y para toda mi familia. Porque, con este subsidio, vamos a poder mejorar nuestra casa y resolver una de mis mayores preocupaciones, que son las filtraciones de agua que generan humedad. Sobre todo, pensando en mis hijos, que tienen problemas respiratorios. Así que, como mamá y vecina, estoy muy contenta y agradecida al Gobierno de la provincia de Buenos Aires y a la Municipalidad de Berazategui por esta ayuda tan importante".

El acto, realizado en la Sala de Conferencias del Edificio municipal, también estuvo encabezado por la titular de la Agencia de Tierras y Hábitat berazateguense, Cecilia Roldán; y contó con la presencia de integrantes del Gabinete, además de vecinos y vecinas del distrito.