En plena disputa interna puertas adentro del peronismo bonaerense, el intendente Jorge Ferraresi, junto a la jefa de Gabinete, Magdalena Sierra, recibió al gobernador de la Provincia, Axel Kicillof en Avellaneda.

Las autoridades visitaron el Complejo DAR de Villa Domínico donde se desarrollaban las Colonias Municipales y el programa provincial “Escuelas Abiertas en Verano”, destinado a chicas y chicos con propuestas recreativas, deporte y pileta.

Estuvieron acompañados por el ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco; la directora General de Cultura y Educación, Flavia Terigi; la diputada Provincial, Romina Barreiro; el dirigente Daniel Gollan; la secretaria de Educación, Claudia Colaso; y de Deportes local, Sebastián Vidal.

Mientras que en el marco del programa “Mi Escritura, Mi Casa”, Jorge Ferraresi y Axel Kicillof, junto a Magdalena Sierra y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena; encabezaron la entrega de 697 escrituras en el Parque Multipropósito La Estación.

Durante el acto, Jorge Ferraresi destacó que el acceso a la escritura es prioridad para la gestión. También subrayó la importancia de un Estado eficaz y del trabajo conjunto con la Provincia. “Tenemos que aspirar a construir un país donde nuestros hijos tengan su propia casa. Tenemos que tener alguien en quien confiar, como Axel”, dijo Ferraresi y siguió: “Vivimos retrocesos todos los días y hay que ponerle fin a eso”.

Por su parte, Kicillof señaló que “en la Provincia y en Avellaneda hay libertad y justicia social”. Sobre Ferraresi sostuvo que es “un Intendente que se hace cargo”.

“Mientras el Gobierno nacional nos habla de una libertad que se restringe únicamente a quienes tienen un alto poder adquisitivo, para nosotros la libertad empieza cuando una familia tiene la tranquilidad de que su casa es definitivamente suya”, dijo el Gobernador. Por otro lado, señaló que “las vacaciones están difíciles en Argentina”, de ahí la importancia que “las escuelas de verano y las colonias sean gratuitas”, para que todos tengan la oportunidad de disfrutar.

Asimismo, la Provincia hizo entrega de escrituras al Municipio. Y luego, junto al presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, los funcionarios pusieron en funcionamiento un nuevo móvil adquirido a través del programa de leasing para fortalecer el área de zoonosis local con operativos de vacunación, castración y quirófanos.

En el acto estuvieron presentes la escribana General de Gobierno, Paula Sidoti; la subsecretaria de Educación, Claudia Bracchi; el administrador General del Instituto de la Vivienda, Diego Menéndez; el director de Educación Física, Leonardo Troncoso; el secretario de Seguridad Ciudadana, Alejo Chornobroff, y de Salud, Virginia Algañaraz, entre otros.