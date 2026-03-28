La Municipalidad de Berazategui invita a los vecinos y vecinas a participar de la ceremonia de bendición y homenaje a Juan José Mussi, en un espacio especialmente dedicado a su memoria, donde descansará en paz.
Se llevará a cabo el miércoles 1° de abril, a las 17.00, en el Cementerio Parque Municipal de Berazategui (Av. Int. Nicolás Milazzo y calle 368 B, Ranelagh).
La comunidad está invitada a acompañar este momento de reflexión y respeto. Será un encuentro significativo para recordar y honrar la vida, el compromiso y el legado de Juan José Mussi, figura fundamental en la historia y el desarrollo del distrito.