Estas acciones son desarrolladas por la Secretaría de Obras Públicas, a través de la Dirección de Áridos, todos los días, con el equipamiento necesario para garantizar la limpieza y erradicar los puntos de arrojo de basura clandestinos. El objetivo de estas tareas es mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas.

Viernes 13/03: San Juan, Pereyra, Villa Mitre, Berasur, Hudson, Gral. Mosconi, Las Casillas, Villa La Merced, Barrio Americano, Centro Noroeste, Provincias Unidas, El Ombú, 17 de Agosto, La Unión de Villa España, El Progreso, 9 de Julio, Plátanos y Las Manzanas.

Sábado 14/03: Las Manzanas, Hudson, AOT, Gral. Mosconi, Las Casillas, Villa La Merced, Barrio Americano, Centro Noroeste, Provincias Unidas El Ombú, 1ro de Septiembre, Provincias Unidas y 6 de Enero.

Lunes 16/03: El Ombú, Centro Noroeste, Lomas de Godoy, Primavera, El Sol, Villa Mitre, Berasur, Compal, 3 de Junio, Villa Chingolo, Gral. Mosconi, Las Casillas, Villa La Merced, Barrio Americano, El Progreso, Comandante Ramos y Sarmiento.

Martes 17/03: 17 de Agosto, Gente de Trabajo, 12 de Octubre, El Sol, Villa Mitre, Berasur, Villa Chingolo, Santa Rosa, Centro Noroeste, Provincias Unidas, El Ombú y 3 de Mayo.

Miércoles 18/03: Gral. Mosconi, Las Casillas, Villa La Merced, Barrio Americano, Centro Noroeste, Provincias Unidas, El Ombú, 9 de Julio, Lomas de Godoy, El Sol, El Progreso y Comandante Ramos.

Jueves 19/03: Villa Matilde, Plátanos, Villa Chingolo, Alberdi, 3 de Mayo, Gral. Mosconi, Las Casillas, Villa La Merced, Barrio Americano, Centro Noroeste, Provincias Unidas, El Ombú y General Belgrano.

Desde el Municipio se recuerda que los residuos domiciliarios deben sacarse debidamente embolsados, al cesto de la puerta de las casas, de domingo a viernes (los sábados no).

Aquellos que sean voluminosos (no convencionales) como ramas, escombros, chatarra, artefactos electrónicos o muebles, entre otros, tienen que llevarse al Centro Municipal de Gestión Sustentable, donde tendrán un tratamiento adecuado. Este espacio, ubicado en Av. Padre Mugica (33) y 162, abre de lunes a viernes de 6.00 a 17.00; y los sábados de 6.00 a 13.00. Recibe los residuos gratuitamente.

Asimismo, la Municipalidad reitera que se están aplicando multas de hasta un millón de pesos a las personas que arrojan basura en la vía pública, generan basurales a cielo abierto o no cumplen con las medidas sanitarias y urbanas correspondientes en calles, veredas y propiedades privadas. Los vecinos y vecinas pueden denunciar, en el momento, a quienes ensucian: 0800-999-2525/0247 (Centro de Operaciones Municipal -COM-). Atiende todos los días, las 24 horas.