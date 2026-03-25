ATE Quilmes participó, encabezados por su Secretaria General, Clarisa Pérez, de la Marcha a Plaza de Mayo al cumplirse 50 años del Golpe Cìvico Militar Genocida que instauró la última Dictadura Militar "para llevar adelante el plan económico liberal que imponía EEUU, y la oligarquía nacional, siempre cómplices de la extranjerización y los gobiernos de facto", como señalaron.

ATE Quilmes se sumo a la Marcha junto a miles de manifestantes, tanto en la Plaza de Mayo y todas las calles circundantes, y en diversos Plazas de todo el país, que salieron a exigir "MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA, Y GRITAR MUY FUERTE: NUNCA MÁS".