E l intendente y primer concejal testimonial electo de Berazategui, Juan José Mussi, celebró el triunfo en las Elecciones Legislativas bonaerenses. Con más del 85% de las mesas escrutadas, el candidato de Fuerza Patria local supera por 39 puntos a La Libertad Avanza.

En ese marco, Mussi expresó con emoción: “Imagínense lo que significa para mí, a esta altura de mi vida, este triunfo en Berazategui. Le había dicho a la prensa que íbamos a ganar con más de 20 puntos de diferencia, pero hasta ahora ganamos por más de 39 puntos: 64 a 25. En Berazategui seguro tenemos 8 concejales. La compañera Verónica Magario -que encabeza la Lista de diputados provinciales por la tercera sección electoral- ganó en Berazategui 60 a 27. En la provincia de Buenos Aires estamos ganando por 14 puntos de diferencia, algo que -dependiendo de la cantidad de gente que haya votado- puede significar una diferencia de alrededor de un millón de votos para nosotros”.

En el mismo sentido, el Intendente manifestó: “Le agradezco a la militancia; sin ustedes nada hubiera sido posible. Gracias a los compañeros que se pusieron al hombro las mesas, peleando voto a voto. En esta Elección no perdimos en ninguna mesa. A esta altura de mi vida, mi agradecimiento es muy grande. Cuando lleguen a esta edad y tengan esta satisfacción, se van a dar cuenta de que hay muchas cosas en la vida que no sirven para nada y otras cosas que nos dan vida para seguir”. Y destacó: “Esa vez no los pude acompañar como otras veces; la salud me jugó una mala pasada, pero es ahí donde está el agradecimiento. Aquí están los compañeros candidatos a concejales y consejeros escolares, que hicieron un gran trabajo”.

Seguidamente, aseguró: "La elección no terminó aquí, esto es un paso. Ganamos la batalla; nos queda ganar la guerra pacífica que los peronistas siempre sabemos dar. Todavía quedan en los barrios compañeros que fueron peronistas y que aún no nos acompañaron. Lejos de ir a reprocharles, hay que ir a buscarlos. La Patria chica y la Patria grande necesitan de todos. Traigámoslos, hay que dar vuelta la historia de este país para los que tienen problemas, para las personas con discapacidad, para los jubilados, para quienes lo necesitan”.

Y concluyó: “Los saludo y les agradezco infinitamente, fue misión cumplida. Estoy grande, sé que tengo que dejar la posta, pero les puedo asegurar que hasta con el último aliento voy a estar acompañándolos”.

Tras conocerse los resultados, el Candidato electo destacó el compromiso ciudadano demostrado en la gran concurrencia a las urnas y agradeció el respaldo recibido. De esta manera, el Dr. Juan José Mussi, quien logró un amplio triunfo como primer concejal testimonial, continúa ejerciendo como Intendente de Berazategui tal cual lo había anunciado.