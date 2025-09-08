Tras la jornada electoral, el referente del Movimiento Evita Quilmes, Fabio González, epresó su alegría por el triunfo electoral en la Provincia y reflexionó sobre la reconstrucción del peronismo.

“Me pone muy contento, porque nuestro pueblo no se ha olvidado de algunas cosas”, dijo González. Y agregó: “Nuestro pueblo votó en contra de Milei, ahora empieza una reconstrucción del peronismo. Hay que construir alianzas para reconstruir lo que se rompió en tan poco tiempo”.

“El pueblo no se merece lo que está pasando. Queremos que nuestro pueblo sea feliz”, culminó.