En tres jornadas marcadas por la nostalgia, se lleva adelante el vaciamiento definitivo de uno de los complejos nocturnos más importantes del sur del Gran Buenos Aires. Durante tres días, se subastarán desde el mobiliario hasta la tecnología que hicieron historia en la noche quilmeña.

El cierre definitivo de “El Bosque” entra en su etapa final. Durante los días 27, 28 y 29 de abril de 2026, se lleva a cabo el remate público de todas las pertenencias que formaron parte del icónico boliche ubicado en Quilmes Oeste.

El proceso de vaciamiento es total. Entre los lotes disponibles para los interesados se encuentran equipos de iluminación de última generación, sistemas de sonido, mobiliario de las pistas y los sectores VIP, barras, heladeras y diversos objetos de decoración que le dieron identidad al complejo durante décadas.

La subasta se realiza de manera virtual, permitiendo que seguidores de la discoteca y coleccionistas de todo el país puedan adquirir una pieza de este templo de la nocturnidad que marcó a varias generaciones.

Aquellos interesados en participar del remate o consultar el catálogo de elementos disponibles pueden hacerlo a través del sitio oficial de la subasta: EG Remates.

Con esta acción, se cierran definitivamente las puertas de un espacio que fue referencia obligada del entretenimiento en la zona sur, dejando tras de sí un tendal de recuerdos y anécdotas que ahora se dispersarán entre los nuevos dueños de sus pertenencias.