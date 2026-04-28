En un clima de creciente tensión social, diversas organizaciones sociales del distrito llevaron adelante este martes una asamblea y jornada de protesta sobre la Autopista Buenos Aires–La Plata. La movilización surge como respuesta directa a la decisión del Gobierno Nacional de dar de baja el programa "Volver al Trabajo", una medida que los referentes locales califican como "un golpe letal" para la economía popular.

El impacto en números

Según el comunicado difundido por las organizaciones, la suspensión de este programa —anteriormente conocido como Salario Social Complementario— deja sin ingresos a más de 900.000 trabajadores en todo el país.

La preocupación escala a niveles críticos al analizar la situación local:

En Quilmes se estima que más de 30.000 vecinos se ven afectados directamente, advirtiendo que la falta de estos fondos pone en riesgo la continuidad de comedores y merenderos que asisten a niños y adultos mayores en los barrios más vulnerables.

Desobediencia judicial y crisis social

Uno de los puntos más álgidos del reclamo señala que la medida oficial avanza a pesar de existir una orden de la Justicia que exige la continuidad del programa. Para las organizaciones, este "ajuste" no solo profundiza la desigualdad, sino que genera un vacío estatal que facilita el avance de la inseguridad y las estructuras del narcotráfico en el territorio.