El Municipio de Quilmes puso en funcionamiento este martes un nuevo Ecopunto, el 16º desde el inicio de la gestión de Mayra Mendoza, en el paseo Aldo Severi, ubicado en Guido y Lavalle, de Quilmes Centro, en un acto que contó con la participación de la intendenta interina local, Eva Mieri, y estudiantes de las Escuelas Primarias Nº 9 y Nº 19.

“Quería decirles gracias por comprometerse, por venir, por aprender, por escuchar. Y les voy a pedir un favor: que vayan a casa y les enseñen a sus familias a cuidar nuestra casa común; para que todo Quilmes, que es nuestra casa, desde que empieza hasta que termina, esté linda, limpia, y que todos tengamos una conciencia del cuidado del ambiente”, señaló Eva, que estuvo acompañada por el secretario de Ambiente y Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU), Roberto Gaudio.

Por su parte, Gaudio aseveró: “Este Municipio no tiene la cuestión ambiental como algo discursivo, sino como una política de Estado; hay muchas alternativas para separar residuos tanto para que vayan a los Ecopuntos o a cualquier ruta móvil que nuestros cartoneros llevan adelante en los territorios. También tenemos políticas para sacar los voluminosos e insertarlos a la economía circular. Tenemos una Comuna activa en ese sentido y es central el compromiso de cada vecino y vecina para esto”.

Este Ecopunto es el Nº 16 instalado a lo largo y ancho del distrito desde que comenzó la gestión de la intendenta Mayra Mendoza, y se realizó en una construcción ya existente de hormigón, que se readecuó para ese fin. Los mismos son espacios municipales donde se reciben y clasifican materiales reciclables limpios y secos, y cuentan con personal calificado que asesora a los vecinos y vecinas sobre la importancia de la separación en origen y el reciclado.

eléctrica mediante paneles solares y agua caliente mediante termotanque solar. Los materiales que se reciben en ellos son: papel cartón; tetra brik; vidrio; plástico o metales. Los otros Ecopuntos fueron construidos con materiales sustentables provenientes del reciclado y poseen provisión de corrienteeléctrica mediante paneles solares y agua caliente mediante termotanque solar. Los materiales que se reciben en ellos son: papel cartón; tetra brik; vidrio; plástico o metales.

Durante la actividad hubo espacio para la realización de un taller de reciclado, además de un stand institucional destinado a la difusión de material informativo y a la entrega de bolsas reutilizables y plantines. A su vez, los niños y niñas de las escuelas realizaron dibujos en vistas a un mural que se realizará en el lugar próximamente, y llevaron elementos reciclables para dejar en el Ecopunto.

Participaron de la actividad el secretario de Servicios Públicos, Sebastián García; el subsecretario de Ambiente, Darío Ortizá; su par de Educación, Florencia Sierra; la directora de Educación Ambiental, Adriana López Leiva, y sus pares de la planta municipal de separación y clasificación de residuos del Complejo Socio Ambiental Eco Parque Quilmes, Gastón Franzo; de la Base Regional Quilmes Centro, Diego Indycki, y de Políticas Socioculturales, Leandro Cepeda, entre otros funcionarios.