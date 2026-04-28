Lanús Gobierno brindará nuevos turnos presenciales para que las vecinas y los vecinos accedan al servicio de castración itinerante gratuito de mascotas durante el jueves 30 de abril, desde las 9 y hasta agotar cupos en el Club El Mástil, ubicado en la calle Balcarce N° 3850, en Valentín Alsina.

Las y los lanusenses que necesiten reservar un turno deberán presentar su DNI para certificar residencia en el distrito. Las intervenciones quirúrgicas se realizarán desde el lunes 4 al viernes 8 de mayo y, en todos los casos, los animales serán evaluados previamente para chequear su estado de salud. Al respecto, no se autorizarán operaciones en braquicéfalos o sus mestizos bajo ningún concepto.

Las mascotas tendrán que cumplir con las siguientes condiciones físicas: peso en gatos y gatas desde dos kilos y en perros y perras de cuatro a 25 kilos; edad: gatas y perras desde los seis meses a los ocho años, y en gatos y perros desde los ocho meses a los ocho años; animales en celo: pueden ser castrados (aunque será conveniente la evaluación de un profesional); hembras embarazadas: sólo durante los primeros 30 días de gestación; y post parto: dos meses después de la parición.