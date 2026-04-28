AySA informa que se estableció un nuevo Contrato de Concesión con el objetivo de ordenar y actualizar las condiciones bajo las cuales la empresa presta el servicio público de agua potable y desagües cloacales en el Área Metropolitana de Buenos Aires, que beneficia a más de 15 millones de personas.

Desde 2024, la empresa redujo su déficit y pasó a cubrir sus costos operativos únicamente con el ingreso por tarifas (sin subsidios del Tesoro). Esta transformación evidencia que se puede lograr la sustentabilidad mediante incentivos correctos y rendición de cuentas. Este nuevo contrato convierte dicha política en una regla permanente.

A diferencia de los modelos que rigieron Aguas Argentinas y AySA hasta la fecha, el nuevo contrato establece, en un plazo de 30 años (con opción a 10 años adicionales), la obligación de elaborar un Plan de Acción cada 5 años, con metas claras de obras de mantenimiento, mejora y expansión del servicio, revisiones tarifarias quinquenales en lugar de anuales y objetivos definidos en relación con el régimen económico-financiero, dado que la concesionaria deberá garantizar la sostenibilidad y el equilibrio. El fin último es subir los niveles de cobertura de agua potable y cloacas para alcanzar los promedios de la región en el menor tiempo posible.

Este nuevo esquema contractual se basa en; a) el cumplimiento de metas y objetivos, b) el equilibrio económico-financiero y c) un compromiso de inversiones que deberán llevarse adelante en beneficio de la mejora de los servicios prestados a los usuarios.

Para asegurar este cumplimiento de metas e inversiones el contrato define con precisión las responsabilidades del Concedente (Estado Nacional) y de los Reguladores (ERAS -Ente Regulador de Agua y Saneamiento- y APLA -Agencia de Planificación-), incorporando fuertes mecanismos de control, auditoría, revisión y multas.

Estas nuevas condiciones fortalecen la eficiencia operativa y la calidad del servicio en el mediano y largo plazo, permiten planificar un régimen económico-financiero basado en criterios objetivos y mecanismos de revisión tarifaria que deberán ser aprobadas por el Estado Nacional, como así también planes de obras con objetivos claros en pos de la mejora y expansión del servicio, junto a sistemas de control y auditorías independientes.

En este contexto de ordenamiento y eficientización de la empresa, que incluye el saneamiento de su estructura y la aprobación de este nuevo Contrato de Concesión, se prevé avanzar con la licitación pública del paquete accionario mayoritario del Estado Nacional, manteniéndose el 10% restante en manos de los trabajadores.

"La aprobación de este nuevo contrato representa un paso decisivo en la transformación de AySA y ordena el marco bajo el cual se desarrollará el proceso de privatización”, señaló Diego Chaher, Titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas.

El objetivo es atraer operadores e inversores con capacidad técnica y financiera, garantizando la continuidad de los servicios y el cumplimiento de los objetivos de mejora y expansión de los servicios de agua y cloacas para los usuarios.

Esta medida consolida una nueva etapa para AySA, basada en criterios de eficiencia, sustentabilidad y planificación de largo plazo. El nuevo Contrato de Concesión, junto con el proceso de ordenamiento financiero y la incorporación de inversión privada, establece condiciones para fortalecer la prestación del servicio, ampliar la cobertura en el AMBA y promover un esquema de gestión con mayor previsibilidad y control