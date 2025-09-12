En el marco de la creación del Parque Lineal del Oeste, Lanús Gobierno lleva adelante la recuperación de la zona ubicada en Talcahuano y Liniers con fondos municipales. Allí, se están realizando tareas de senderización, parquización y señalización, entre otras labores.

El resto de los trabajos incluyen la instalación de mobiliario urbano, lúdico y recreativo. También, se plantó vegetación autóctona y se emplazó luminaria LED. Además, el sitio contará con nuevas canchas deportivas para uso de la comunidad.

El Parque Lineal del Oeste forma parte del Distrito La Ribera. El proyecto busca recuperar 500 hectáreas para que las y los lanusenses puedan disfrutar al aire libre.