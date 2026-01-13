El intendente de Lanús, Julián Álvarez, encabezó una recorrida por las obras de puesta en valor que se concretaron en la plaza El Morro, ubicada en San Lorenzo y Domingo Purita, en Lanús Este, en el marco del Plan de Mejora Integral de los espacios públicos que lleva adelante la gestión municipal a lo largo y ancho del distrito.

“Es fundamental que los vecinos y las vecinas de la zona disfruten junto a sus hijos e hijas de un espacio público de calidad como esta plaza, que mejoramos con fondos 100% municipales. Seguiremos trabajando en ese sentido en todos los barrios, porque nuestro objetivo es transformar la calidad de vida del pueblo lanusense y recuperar el amor y el sentido de pertenencia por la tierra en la que vivimos”, resaltó Álvarez

Durante la recorrida, el Jefe comunal charló con las y los lanusenses sobre la importancia de los trabajos realizados. En el lugar se efectuó el cambio y la reubicación del alambre olímpico y de los arcos existentes junto con la demarcación de la cancha deportiva. Además se plantaron árboles, se instalaron ocho bancos dobles y 16 individuales, cuatro mesas y nuevo mobiliario urbano.

A su vez, se construyeron rampas de acceso para personas con movilidad reducida y se hizo un mural, que estuvo a cargo de la Dirección de Arte Público y Muralismo, entre otras tareas.

También participó de la actividad: el secretario de Espacios y Servicios Públicos, Mauro Iezzi.