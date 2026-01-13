De enero a marzo, durante las noches de luna llena y cuarto creciente, de 20 a 21.30 h, el público podrá acceder al mirador de la Torre Monumental (Av. Dr. José María Ramos Mejía 1315, frente a la estación de Retiro) y disfrutar de una charla que recorrerá la historia del centenario Monumento Histórico Nacional, sus detalles arquitectónicos y su vínculo con la Ciudad.

Durante la visita, el ascenso al mirador permitirá observar la salida de la luna y disfrutar de vistas panorámicas sobre el barrio de Retiro y el paisaje urbano nocturno. La actividad será sin costo, con inscripción previa y cupos limitados, y se suspenderán en caso de lluvia.

Cronograma:

Miércoles 21 de enero (cuarto creciente) de 20 a 21.30 h

La inscripción estará disponible a partir del 14 de enero

Lunes 2 de febrero (luna llena) de 20 a 21.30 h

La inscripción estará disponible a partir del 26 de enero

Martes 3 de marzo (luna llena) de 20 a 21.30 h

La inscripción estará disponible a partir del 24 de febrero

Además, se realizarán visitas guiadas especiales al histórico reloj de la Torre Monumental, que permitirán conocer su funcionamiento y acceder a un sector del edificio no habitual al público.

Viernes 30 de enero a las 9.30 h

La inscripción estará disponible a partir del 23 de enero

Viernes 20 de febrero a las 9.30 h

La inscripción estará disponible a partir del 13 de febrero

Esta propuesta es sólo para mayores de edad, requiere calzado cómodo y no es apta para personas con movilidad reducida ya que incluye un tramo de subida empinada por escalera hasta el reloj. La actividad está incluida con el valor de la entrada a la Torre Monumental, y se suspende por lluvia.

TORRE MONUMENTAL

Av. Dr. José María Ramos Mejía 1315 (frente a la estación de Retiro)



Horario: lunes, martes, jueves y viernes de 10 a 17 h; miércoles de 13 a 17 h; sábados, domingos y feriados de 10 a 18 h. Primer martes de cada mes cerrado.

Entrada: $10.000: Público general | $2.000: Residentes argentinos y/o extranjeros con DNI | Miércoles sin cargo | Jubilados, ex combatientes de Malvinas, estudiantes universitarios presentando acreditación, personas con discapacidad más un acompañante, menores de 12 años y grupos de estudiantes de colegios públicos, sin cargo todos los días.

La Torre Monumental fue inaugurada en 1916 y es uno de los miradores más emblemáticos de Buenos Aires. Su historia, programación y horarios de visita pueden consultarse en la web.