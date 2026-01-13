La Municipalidad de Berazategui informa que ya se encuentra disponible la vacuna contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR), destinada a las personas gestantes entre las semanas 32 y 36, inclusive. Este virus es la primera causa de bronquiolitis y afecta principalmente a menores de un año. En ese sentido, la vacuna previene las formas graves de dicha enfermedad respiratoria.

Las personas gestantes de Berazategui pueden solicitar su dosis en los distintos Centros de Atención Primaria de Salud municipales (CAPS). Para conocer sus ubicaciones, se puede ingresar a berazategui.gob.ar/salud). Asimismo, pueden acercarse a los diferentes Vacunatorios, que funcionan de lunes a viernes, de 8.00 a 16.00, en los siguientes puntos:

- CAPS N° 1 “Dr. Javier Sábatto” (Av. 14 e/ 131 y 132, Berazategui Oeste).

- Vacunatorio Mujeres de Malvinas (calle 52 B e/ 134 y 135 A, Hudson).

La vacuna también está disponible en la Posta fija de Av.14 y 147:

- Lunes, martes, jueves y viernes, de 10.00 a 14.00.

- Miércoles y sábados, de 10.00 a 13.00.