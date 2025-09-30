Del sábado 4 al domingo 12 de octubre se realizará la 18° edición de Librarte, la Feria del Libro de Berazategui, organizada por la Municipalidad. Se desarrollará de lunes a viernes, de 14 a 21; y sábados y domingos, de 15 a 21, en el Centro Municipal de Actividades Roberto De Vicenzo (calle 18 y 148), con entrada libre y gratuita. En esta oportunidad, se presentarán Alejandro Dolina, Darío Sztajnszrajber, Dora Barrancos, Fernando de Vedia y Kekena Corvalán, entre otras figuras destacadas de la cultura argentina.

Librarte es una iniciativa que, como cada año, es impulsada por el intendente Juan José Mussi y organizada por la Secretaría de Cultura y Educación. Es una de las cinco ferias más importantes del país. Propone 20 actividades y presentaciones diarias para docentes, estudiantes, artistas y público en general, como mesas redondas, conferencias, presentaciones de libros, espectáculos, conciertos y teatro, talleres, encuentros de narración, además de la visita de reconocidos escritores y personalidades del ambiente editorial.

En esta oportunidad, además, visitarán la Feria del Libro: Liliana Cinetto, Adela Basch, Fernando De Vedia, Magela Demarco, Silvia Schujer, Darío Sztajnszrajber; Alejandro Dolina, con la grabación del clásico programa radial "La venganza será terrible"; Poly Bernatene, Canela; la proyección del documental "La sociedad del afecto" de Chiqui González; Isol, Roberto Caballero, Mauro Libertella, Tute, Dora Barrancos, Kekena Corvalán, Juan Solá, Hernán Ronsino, Cinwololo, Cynthia Edul; la Charla "Animales en libertad. La literatura y la educación ambiental", a cargo de Fernando Pieroni; Nacho Girón; y la presentación de 2 nuevas colecciones de libros de la Editorial Municipal Ediber.

Al respecto, el secretario de Cultura y Educación municipal, Federico López, expresó: "Se viene una nueva edición de Librarte, un megaevento cultural que desde hace 18 años viene desarrollándose en Berazategui y que ya está muy consolidado a nivel provincial. Serán nueve días de una agenda muy nutrida, con la participación de prestigiosas personalidades del mundo de la cultura y más de 180 actividades, entre presentaciones, charlas, clases abiertas y espectáculos. Además, como siempre, la feria estará muy orientada a las infancias y a la producción local y regional".

"Sin dudas, hoy Librarte se encuentra entre las cinco ferias del libro más importantes de la Argentina. Y para esto ha sido fundamental el impulso que desde el comienzo le ha dado el intendente Juan José Mussi, quien siempre ha entendido a este evento como una cita de promoción de la lectura, la producción literaria y la industria del libro, convirtiéndose en uno de los espacios de comercialización más trascendentes para las librerías, las editoriales y los autores independientes", destacó López.

Para conocer la programación completa, se puede ingresar en berazategui.gob.ar/librarte.