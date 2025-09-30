El presidente del Concejo Deliberante de Lanús, Agustín Balladares, y el ministro de Gobierno de la Provincia, Carlos Bianco, mantuvieron un encuentro en La Plata para analizar la estrategia de cara a las próximas elecciones, teniendo en el horizonte el 2027. Además, trazaron líneas para un trabajo conjunto para los vecinos de Lanús.

“Milei y sus políticas en contra de la inmensa mayoría de los argentinos es nuestro enemigo. Es un deber como peronista combatirlas y ofrecer a los argentinos una alternativa nacional. Ya iniciemos ese camino, las próximas elecciones nacionales son otro paso fundamental para que a nuestra querida Argentina vuelva la prosperidad de la nano del trabajo”, sostuvo Balladares.