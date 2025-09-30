La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, inauguró el nuevo Centro de Gestión y Participación Ciudadana (CGPC) de Bernal, ubicado en la calle 9 de Julio 186, en pleno centro de la localidad, y que ofrece servicios de gestión y trámites para acercar a las y los vecinos al Estado Municipal.

"Cuando llegamos a conocer este espacio, no era acorde a lo que necesitábamos, a lo que un Estado Municipal debe ofrecer, y a lo que los vecinos tienen que poder tener como posibilidad para hacer sus trámites y los accesos a derechos que desde la Municipalidad podemos garantizar. Ni siquiera funcionaba acá, sino en la Biblioteca Mariano Moreno. Entonces, el cambio tiene que ver con la decisión política, porque los resultados de gestión que transforman la vida de la comunidad, que mejoran la accesibilidad y la vida de la gente, son decisiones políticas", destacó Mayra, acompañada por funcionarios, instituciones, comerciantes y vecinos.

En ese marco, subrayó la importancia de "seguir creciendo" como municipio y lo enmarcó en la presentación de los compromisos de gestión 2025-2027, que se realizará en las próximas semanas, y luego sobre la obra aseveró: "Quiero decirles que esto no es de Mayra Mendoza, y si bien se hizo en nuestra gestión, es de los vecinos y vecinas de Bernal y de todo Quilmes. Así que felicitaciones por este nuevo Centro de Gestión y Participación Ciudadana que fue financiado íntegramente con fondos municipales, con la tasa municipal que todos los contribuyentes de Quilmes aportan a que podamos funcionar. Saben que nos vamos a encontrar en el camino de la organización de la comunidad, de hacer un mejor Estado, jamás de destruirlo, sino de mejorarlo trabajando", sostuvo.

Este CGPC, realizado con financiación 100% municipal, es el octavo en Quilmes, se edificó en 6 meses y contará con oficinas administrativas, zona de servicios, un sector de Provincia NET, espacio exterior con acceso jerarquizado y equipamiento urbano e iluminación. Su presencia en la zona promoverá la integración, accesibilidad y el involucramiento comunitario.

Después de inaugurar este Centro, la Intendenta entregó certificados de habilitación a cuatro comercios de la zona: Cocinarte, ubicado en 9 de Julio 180; la sanguchería Feta, sita en 9 de Julio 100; la fiambrería Castro Barros, en Castro Barros 125, y la papelera Emes, en Belgrano 317.