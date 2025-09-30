El jueves 16 de octubre se realizará la cuarta edición de este evento, con emblemáticos espacios gastronómicos abiertos entre las 17 h y la medianoche en 24 barrios de la Ciudad, para que los vecinos y turistas puedan acercarse al patrimonio gastronómico y cultural de los porteños.

El próximo jueves 16 de octubre se realizará la cuarta edición de La Noche de los Bares Notables, que permanecerán abiertos entre las 17 h y la medianoche. Son más de 120 propuestas para toda la familia en 24 barrios de la Ciudad, para que los vecinos y turistas puedan acercarse al patrimonio gastronómico y cultural de los porteños: espectáculos de tango, shows itinerantes, recorridos guiados, exposiciones de fotografía y artes visuales, talleres, opciones de cafetería y el Pop up de cocinas, con intervenciones de reconocidos chefs en las cocinas de diez bares. La programación completa estará disponible en festivalesba.org.

Algunos de los destacados que incluirá la agenda de actividades son un concierto de Bernando Baraj en el recientemente incorporado a la lista de Notables, Josephina´s Café, un espectáculo de bossa nova a cargo de Belén Pérez Muñiz en el Bar O Bar, la itinerancia del Dúo Criollo Argentino por los bares de San Telmo y el recorrido guiado Derivas Urbanas que unirá bares y arte alrededor de la calle Florida.

Este año participarán espacios que se sumaron recientemente a la lista de Bares Notables de Buenos Aires, como el Josephina's Café en Recoleta y la Confitería El Greco en Caballito. También habrá novedades como una caminata fotográfica por el barrio del Abasto y talleres de modelo vivo, ilustración y collage. La Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés (AHRCC) se sumará a la celebración de La Noche de los Bares Notables con un recorrido por la ciudad en un auto antiguo, un clásico del Buenos Aires de los años 20, acompañado por un show de jazz itinerante.

Pop up de cocinas

Uno de los atractivos principales de la noche será la oferta gastronómica de los bares notables. Estos emblemáticos establecimientos son reconocidos por sus platos clásicos de la cocina tradicional porteña. Durante La Noche de los Bares Notables, reconocidos chefs, invitados especialmente para el evento, intervendrán las cocinas de algunos bares, como el Florida Garden, La Giralda, 8 Esquinas, Café Margot, El Federal, La Poesía, Café Cortázar, El Hipopótamo, Celta, Los Galgos, El Roma del Abasto, Almacén y Bar Lavalle, entre otros, y propondrán menús especiales para la ocasión. Además, visitarán el evento bares notables de Rosario que son parte del proyecto “Hermanamientos Bares Notables Rosario/Buenos Aires”, como El Bar Junior y El Comedor Balcarce, que presentarán sus platos destacados en Paulín y en El Federal. Entre los chefs invitados esa noche estarán Diego Gera, Liz Fonseca, Pedro Díaz, Santiago Amin, Gaspar Natiello, Facundo Bermejo, Gabriel Kogan y Julián Díaz, además de Wado Velázquez (Barista) y Facundo (Julio Bartender).

La Noche de los Bares Notables es una iniciativa del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad para celebrar y destacar el valor cultural y espíritu de los bares notables porteños, considerados parte del patrimonio histórico y cultural de la ciudad. A través de los distintos circuitos barriales, los vecinos y los turistas podrán acercarse a estos espacios para ser parte de una celebración única, fomentando el encuentro y la cultura en cada rincón de la Ciudad.

Los Bares Notables de la Ciudad son parte del patrimonio cultural y de la identidad de los porteños. “Se considera bar notable a aquellos bares, billares o confiterías relacionados con hechos o actividades culturales de significación; aquellos cuya antigüedad, diseño arquitectónico o relevancia local, le otorgan un valor propio” (Ley 35/98. Ciudad de Buenos Aires). Ser un bar notable establece una responsabilidad en la conservación del espíritu del lugar, el servicio que se brinda y la promoción de la historia y la cultura ciudadana.