En Buenos Aires, el aumento autorizado es del 2,8%, mientras que en CABA podrá aplicarse hasta un 2,2%, según las disposiciones de los ministerios de Educación correspondientes. Los incrementos se justifican principalmente por los acuerdos salariales docentes y el impacto económico en los institutos que reciben aportes estatales.

La Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA) informó que las autoridades de la Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobaron nuevos cuadros tarifarios para los colegios de gestión privada que reciben aportes estatales, que comenzarán a regir a partir de octubre.

El secretario ejecutivo de AIEPA, Martín Zurita, destacó: "Estas adecuaciones son el resultado de la gestión que realizamos con las autoridades educativas y tienen como objetivo mantener y garantizar la calidad educativa como ha sido siempre el compromiso de las instituciones que representamos."

Al mismo tiempo, aclaró: "Las escuelas hacen un gran esfuerzo para que este aumento, que está por debajo de los incrementos de los costos operativos y de funcionamiento, no altere el desempeño diario de los centros de enseñanza privados. Somos conscientes de la importancia de mantener un sistema sustentable, de calidad y con responsabilidad social en la educación de nuestros niños y jóvenes."

Las autoridades publicaron además los cuadros con los montos máximos autorizados para cada nivel de enseñanza, ajustados según el porcentaje de aporte estatal que perciben los establecimientos.

Estos valores servirán como referencia para garantizar que los aumentos sean consistentes con la normativa vigente y con la capacidad de pago de las familias.