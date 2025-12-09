La empresa de transporte de pasajeros DOTA S.A. (Doscientos Ocho Transporte Auto-motor S.A.), uno de los conglomerados más grandes del AMBA, ha confirmado que está analizando la posible adquisición de la empresa MOQSA (Micro Ómnibus Quilmes S.A.C.I.F.).

El objetivo estratégico de DOTA es expandir y modernizar el sistema de transporte inter-urbano y de media distancia del país, lo que indica un interés en las líneas que opera MOQSA fuera del circuito puramente metropolitano.

La oferta inicial de DOTA asciende a una suma estimada de USD 85 millones por la compra total de la compañía, incluyendo la infraestructura operativa, la flota activa de vehículos.

DOTA remarcó que el proceso aún está en una etapa preliminar de análisis y negociación. Compra que está sujeta a auditorías internas, y se necesita la aprobación de los organismos regulatorios (como la Secretaría de Transporte y posiblemente organismos de defensa de la competencia).

Una adquisición de esta magnitud consolidaría aún más el poder de DOTA S.A. en el sector de transporte. DOTA ya opera una gran cantidad de líneas de colectivos en el AMBA. La incorporación de MOQSA (que opera líneas troncales en la zona sur y conurbano) representaría una expansión significativa de su dominio territorial y operativo.