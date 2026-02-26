El concejal de Avellaneda y dirigente del Frente Renovador, Luca Bertolotto, analizó la reforma laboral que el gobierno de Javier Milei busca aprobar en el Senado y trazó un duro diagnóstico sobre la situación económica actual. En diálogo con Avellaneda Hoy, sostuvo que la iniciativa “no le da soluciones a los problemas reales de la clase trabajadora” y alertó por su impacto en el entramado productivo del AMBA.

Para el edil, el oficialismo nacional intenta avanzar con el proyecto “aprovechando el impulso político que le dieron las últimas elecciones antes de que la situación económica se siga deteriorando” y consideró que el contenido de la reforma apunta a “recortar derechos laborales que después son muy difíciles de recuperar”. Si bien reconoció que el sistema requería cambios para facilitar la formalización del empleo, remarcó que la propuesta “va en perjuicio de la clase media y la clase obrera” y rechazó que pueda traducirse en nuevos puestos de trabajo.

En ese sentido, recordó que incluso durante el gobierno anterior con la legislación vigente “la Argentina venía mostrando índices de desempleo muy bajos”, por lo que consideró que el problema del empleo “no se resuelve con una flexibilización generalizada”. “La generación de trabajo depende de muchos factores económicos, pero con este esquema no se va a resolver el problema”, afirmó.

En ese sentido, vinculó la iniciativa con el modelo económico que impulsa la administración libertaria. Según su mirada, se trata de un esquema que concentra el crecimiento en pocos sectores, como energía, minería y agro, sin integrar al resto del aparato productivo. También marcó la diferencia entre el empleo formal y el que se genera en las plataformas digitales. “Es importante distinguir entre empleo de calidad y empleo de servicios a través de aplicaciones de viajes o envíos. El riesgo es que se reemplace trabajo registrado por ocupaciones más precarias”, advirtió, y concluyó que con este rumbo “lo que se pierde es empleo de calidad”.

Bertolotto remarcó que ese enfoque afecta de manera directa al conurbano bonaerense y particularmente a Avellaneda, donde las pymes y la industria tienen un peso central en la generación de empleo. “Si el modelo de país no contempla estos sectores, el problema laboral va a ser enorme, porque ahí está la mayor parte del trabajo de calidad”, señaló.

Inflación, recesión y caída del consumo

Al referirse a la coyuntura económica, habló de un escenario de estanflación, con inflación alta y caída de la actividad. “El nivel de actividad es muy bajo y la inflación sigue siendo altísima para los estándares históricos de la Argentina. Salvo dos o tres sectores, el resto de la economía está muy golpeado”, sostuvo. También cuestionó la política de tasas de interés para contener el tipo de cambio al considerar que “vuelve inviable la actividad comercial y productiva”.

Según su diagnóstico, la crisis ya se percibe con fuerza en la vida cotidiana. “Se ve en los comercios, en las familias y en el humor social. Avellaneda no es la excepción: cada vez se siente más”, expresó.

Consultado sobre el rol de los municipios frente a este contexto, el concejal señaló que las herramientas son limitadas, aunque destacó la importancia de sostener la gestión local. “Una intendencia no puede resolver una crisis macroeconómica, pero sí puede ofrecer servicios de calidad, espacios de formación, actividades culturales y alternativas de financiamiento para el entramado productivo”, explicó.

Por último, planteó que el peronismo debe construir una alternativa que vuelva a poner en el centro el desarrollo industrial, el empleo formal y la movilidad social ascendente. “La Argentina necesita un modelo con una clase media fuerte y trabajadores con derechos”, concluyó.

Por: Federico Lorenzo (AVELLANEDA HOY)