En el Salón Auditorio "Nicolás Casullo", se reunió la Asamblea Universitaria de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) en sesión extraordinaria para elegir a las nuevas autoridades de la Casa de Altos Estudios. Se eligió Rectora y Vicerrector para el período 2025-2029: María Alejandra Zinni y Daniel Fihman.

Con 72 votos a favor de la fórmula y 1 abstención de los asambleístas, Zinni y Fihman asumirán sus cargos el 10 de diciembre de 2025.

“La Universidad Nacional de Quilmes es un faro de conocimiento, de buena gente, de ampliación de derechos, un faro en el territorio. Y si bien, como se dijo a lo largo de toda la asamblea, nos esperan tiempos difíciles, tenemos una hoja de ruta que se construyó colectivamente: nuestra plataforma. No está cerrada y va a seguir en construcción porque vamos a gestionar con las puertas abiertas para pensar la Universidad del futuro", señaló en su discurso ante la Asamblea Universitaria Zinni.

Y concluyó diciendo: "Los invito y las invito a que se sumen a este desafío de manera colectiva, a pensar la universidad que tenemos que construir y la que tenemos que dejar para las generaciones futuras".

Por su parte, Fihman afirmó que “a partir del 10 de diciembre Alejandra y yo asumiremos nuevas tareas. Pero a partir de hoy, asumimos una responsabilidad colectiva: la de cuidar, fortalecer y proyectar este bien común que es la Universidad Nacional de Quilmes”.

Y agregó: “Vivimos un contexto crítico. El sistema universitario público atraviesa un proceso de desfinanciamiento y de ataques que buscan deslegitimar su función social. Se deterioran los salarios de docentes y nodocentes, se restringen los fondos para infraestructura y mantenimiento de equipos e instalaciones, se desfinancian becas y programas de investigación y extensión y se pretende reducir el alcance del derecho a la educación superior. Frente a eso, nuestra respuesta será la unidad, la firmeza y el trabajo colectivo”.

Zinni

María Alejandra Zinni es Doctora en Ciencias Básicas y Aplicadas de la UNQ, institución en la que también obtuvo su título de grado. Cuenta con más de 15 años de experiencia en gestión en Ciencia y Tecnología.

Dirige el Programa de Investigación denominado "Estrategias de Ingeniería en Automatización, Computación y Procesos Industriales aplicadas a la resolución de problemas tecnológicos", donde su línea de investigación es el diseño y desarrollo de compuestos con actividad farmacológica utilizando estrategias computacionales. Además, fue vocal de la Agencia de I+D+i hasta marzo de 2024 y Directora del Departamento de Ciencia y Tecnología de la UNQ.

Actualmente, se desempeña como Vicerrectora de la UNQ y Directora del Laboratorio de Farmacología computacional de la UNQ.

Fihman

Daniel Fihman es Magíster en Ciencias Sociales y Humanidades con orientación en Política y Gestión Pública por la UNQ, institución en la que también obtuvo su título de grado. Cuenta con más de veinte años de experiencia docente.

Es investigador especializado en gestión de las personas y administración pública, y ha dirigido diversos proyectos de investigación en estas áreas. En el sector público fue Secretario y Subsecretario en diversas carteras nacionales como la Jefatura de Gabinete de Ministros, el Ministerio de Justicia y DDHH, Ministerio del Interior y el Ministerio de Seguridad. Fue Secretario Económico-Financiero del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Secretario de Extensión Universitaria y Secretario Académico de la UNQ.

Actualmente, se desempeña como Secretario General de la UNQ.