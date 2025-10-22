Organizada desde el Hospital Posadas y abierta a la participación de toda la comunida

El jueves 30 de octubre se llevará a cabo en la UTN Avellaneda la segunda campaña del año de donación de sangre y registro de médula ósea organizada por el Hospital Posadas en conjunto con la Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria de la Facultad.

Podrán participar todas las personas de la comunidad interesadas en sumarse a esta actividad solidaria. Los requisitos por cumplir para donar sangre son: tener entre 16 y 65 años, pesar más de 50 kg, contar con buen estado de salud, haber transcurrido al menos cuatro meses desde la última donación, y asistir con DNI.

La jornada se realizará en el Patio de Comidas del Campus Villa Domínico de la UTN Avellaneda (av. Ramón Franco 5050), en el horario de 17 a 20 horas.