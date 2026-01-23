ºPeña de Tango se realizará en el Galpón Cultural Mercedes Sosa. Flor de Fango e invitados…

La cita es el Jueves 5 de febrero, a las 21.30 hs, en España 297, Avellaneda.

Flor de Fango estará acompañado por Leandro Nikitoff y Flor Cozzani.

Presentación: Jueves 05/02 | 21:30 hs | Galpón Cultural “Mercedes Sosa”

España 287 (Avellaneda, Bs As) | Entrada al sombrero, mesas por orden de

llegada.

Flor de Fango es una peña de cantores donde actúan cada fecha dos artistas diferentes

ofreciendo un show de tango, y se concluye con la “recalada”

,. en la que cada presente puede

cantar o tocar canciones a pedido, junto a la guitarrista y organizadora del ciclo, Lola Rosa. La

peña se da cita los primeros jueves de cada mes, desde las 21:30 hasta las 2am.

La Flor de Fango defiende dos grandes banderas que son la identidad conurbana y el

feminismo en el tango. Sentimos la necesidad de que vuelva a estar el tango en los barrios, y

que no sea necesario viajar lejos para disfrutar de un evento de calidad en nuestra querida

avellaneda. Y por otro lado, queremos seguir construyendo un tango con mayor igualdad, y

entendiendo la brecha que existe entre varones, y mujeres y disidencias en las convocatorias

para eventos, invitamos mayoritariamente a estas últimas. Es también la primera peña de tango

donde la guitarrista acompañante es una mujer, lo que invita a reflexionar sobre los estereotipos

de género en la profesionalización de los instrumentos musicales. Por último, es un espacio

cuidado y activo ante la violencia de género, donde deseamos que cada persona se sienta

cómoda.

El espacio se consolida como una excusa para el encuentro, para refugiar y contagiar la

alegría, para cultivar y hacer crecer la música popular argentina, sin perder su esencia barrial.

Contacto:

[email protected] |

Lola Rosa 11 2506-1997