Avanza la construcción del nuevo Polideportivo Isla Maciel. Edificio que tendrá dos plantas con un playón multifuncional y un natatorio con dos piletas climatizadas, una semi olímpica y una recreativa. Ambas con cubierta corrediza. Además, este espacio contará con vestuarios, oficinas, sala de máquinas y hall. La inversión es de 1.533.139.645 pesos.

“Otra obra de @gestion_a que promueve el deporte, la inclusión y el acceso a espacios de calidad para toda la comunidad, desarrollando y fortaleciendo el entramado social”, destaca el intendente Jorge Ferraresi en sus redes sociales.

Por su parte, la Comuna otorgó nuevos subsidios a instituciones avellanedenses. Entrega que realizó la jefa de Gabinete de la Municipalidad; Magdalena Sierra.

Desde la Comuna se informó que se entregó a los Bomberos Voluntarios de Sarandí de 13 millones de pesos y a la Liga Vecinal de Wilde de 11.500.000. Ambas ayudas económicas se utilizarán para obras en baños y vestuarios.

“Nuestro objetivo es mejorar la calidad de cada institución y la vida de cada avellanedense, construyendo solidariamente una comunidad organizada”, afirmaron.