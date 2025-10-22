Así lo afirmó la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, durante su recorrida por el nuevo edificio de la Asociación Civil Ribera de Bernal, donde dialogó con sus autoridades y vecinos sobre las acciones del Municipio en el lugar.

"Visitamos este nuevo espacio, un lugar que nace del compromiso con la comunidad. En el conurbano, como en todo el país, la crisis golpea fuerte, pero también florecen la organización y la esperanza. Porque la salida es colectiva, con más política, más solidaridad y más amor por el pueblo", expresó Mayra, acompañada por la secretaria de Desarrollo Urbano y Obra Pública, Ceci Soler.

Por su parte, la presidenta de esta asociación civil, Elvira Rolando Guillermo, destacó la importancia de la visita de la Intendenta en la jornada: "Gracias por todo a Mayra, siempre por ayudarnos, está muy bueno que nos asista y que esté con nosotros".

La Asociación Civil de la Ribera de Bernal fue fundada en 2012, comenzando con una casilla, con el compromiso de facilitar el acceso a alimentos, actividades culturales, derechos y contención para niños, niñas y adolescentes del barrio. La organización mantiene alianzas con diversas instituciones, como la capilla local, el movimiento Scout, organizaciones políticas y sociales, y desde 2019, con el Municipio de Quilmes, durante la primera gestión de la intendenta Mayra Mendoza, que brinda recursos para los programas de alimentación y acompañamiento.

Durante la pandemia el espacio sirvió como centro de cocina diaria para vecinos y vecinas que lo necesitaban, aunque posteriormente el deterioro de la infraestructura impidió su uso seguro. En 2025, gracias a la donación del edificio de 310 m2 por parte del desarrollador Carlos Yudchak, de Edificios Maconda, se inició un proceso de remodelación para ofrecer un espacio digno y seguro para la comunidad, con infraestructura adecuada para emergencias e inundaciones, garantizando asistencia efectiva a las familias afectadas por temporales.

A partir de la remodelación, para la cual el Municipio colaboró con el diseño, inspección y seguimiento, se podrán desarrollar diversas actividades en el lugar: incluyendo la olla popular, merendero, talleres y distintas propuestas para promover la educación y la integración. También cuenta con programas y actividades proyectadas para esta etapa: cocinar y distribuir mercadería para 200 personas; merendero; clases de primaria para adultos; y de apoyo para niños y adultos; taller de cerámica y de reparación de motores náuticos y electricidad, huerta comunitaria y posta de enfermería.