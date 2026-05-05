Fabian Ivernizzi es de esa clase de personas que duele despedirlo: Atento, comprometido, informado y luchador.

Fue quien hace años alertó casi en soledad de los peligros de contaminación y efectos nocivos que generaba la papelera Smurfit-Kappa en pleno Barrio Parque Bernal, luego muchos empezaron a hacerse eco. Gracias a su lucha y los pocos medios que acompañamos eso, el máximo directivo de Smurfit Kappa de Argentina SA, Carlos Julio Barrozi Mulki afrontó cargos por Contaminación y/o adulteración de aguas y suelo", en el marco de una investigación por el vuelco de efluentes tóxicos a escasos metros de una toma de agua que AYSA utiliza para proveer del servicio a millones de personas.

Además de ese compromiso ambiental, Ivenizzi fue un reconocido Trabajador Social, que inició su labor en los equipos técnicos del Juzgado de Familia N° 3 de Quilmes, "donde fue una persona muy querida y respetada por sus compañeros", como contaron desde la AJB (Asociación Judicial Bonaerense).