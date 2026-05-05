Corría el 2017 cuando inició el padecimiento de vecinos del Barrio Nuestra Señora de Lourdes. “Ante el primer ladrillo, se realizó el primer reclamo y fue el propio Juez de Faltas, Carlos Fariña, quien ordenó la paralización de la obra. Paralización que nadie respetó, y que terminó siendo una "contaminante" fábrica de pintura enclavada en un barrio residencia: TINK.
Pese a las numerosas intervenciones de inspectores de Medio Ambiente Bonaerense, que llamativamente cuando verificaban no detectaban problemas, los vecinos continuaron su lucha y le solicitaron -por mesa de entradas- a la Intendencia Municipal que acompañe el reclamo y que devuelva tranquilidad a la barriada de Quilmes Oeste.
Las primeras denuncias comenzaron en el año 2017; se le aplicaron algunas multas a la empresa, pero su actividad no cesó. La instalación de una nueva chimenea en el año 2025 evidencia el incremento de actividades. Y acompañados de casi 100 firmas de vecinos, el escrito presentado en Mesa de Entrada en octubre del 2025 detalla uno a uno los males de la Fábrica de Pintura TINK.
Los vecinos denuncian vibraciones y ruidos constantes por el funcionamiento de sus máquinas; olores a solventes y otras sustancias; manipulación de tanques en espacios comunes: vereda y calle, que generan fuertes ruidos; ocupación del espacio público, y fundamentalmente que la edificación “no respeta” FOT y FOS.
Ante este variopinto de males que padecen a diario, los vecinos se encuentran a la espera de una reunión con autoridades comunales para evaluar los pasos a seguir: Exigen que la controvertida industria sea trasladada a un parque industrial, acorde a las normas de seguridad que debería cumplimentar la controvertida industria.
"Es un barrio de casas familiares, donde transitan muchos niños que asisten a los colegios privados y públicos. Los vecinos, de muchos años de permanencia en la zona, merecemos vivir tranquilos sin los inconvenientes que esta industria nos ocasiona”, afirmaron
Entre químicos y casas: Reclamo vecinal por "contaminación" de una fábrica de pintura enclavada en pleno Quilmes Oeste
Corría el 2017 cuando inició el padecimiento de vecinos del Barrio Nuestra Señora de Lourdes. “Ante el primer ladrillo, se realizó el primer reclamo y fue el propio Juez de Faltas, Carlos Fariña, quien ordenó la paralización de la obra. Paralización que nadie respetó, y que terminó siendo una "contaminante" fábrica de pintura enclavada en un barrio residencia: TINK.