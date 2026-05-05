Se rompió la Libertad Avanza en Florencio Varela luego que la consejera escolar Karina Macedo pegara el portazo, y desde el partido la acusaran de traidora a la propuesta “colectiva” por “proyectos personales. Macedo denunció que la corrupción con el SAE.

Ante esta situación y las fuertes acusaciones vertidas desde LLA Varela, Macedo señaló ante la prensa que "he decidido romper el silencio porque lo que está pasando en Florencio Varela ya no es una discusión política; es una persecución violenta y es, llanamente, un intento de encubrimiento. Quiero ser muy clara: No voy a renunciar a mi banca. Mi banca no le pertenece a una oficina, ni a un dirigente, ni a 'La Casona'; le pertenece a los vecinos que me votaron para que cuide sus intereses, y eso es exactamente lo que estoy haciendo”.

“Me presionan, me mandan mensajes, me amenazan por privado y me hostigan por la prensa. Pero lo que más me indigna es la hipocresía y la 'demencia senil' política de Javier Serra y su séquito. Me vienen a hablar de lealtad cuando en el 2025, el consejero Fabián Pascale no solo armó su propio bloque, sino que en septiembre compitió por fuera del espacio como candidato a concejal por otra lista. ¿Y qué hizo Serra? Nada. No hubo comunicados, no hubo escraches, no hubo pedidos de renuncia. Al contrario, hoy a Pascale lo tienen ahí sentado al lado de ellos, premiado y reincorporado”.

“Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué a un hombre que compitió en contra del espacio se le permite todo, y a mí, por armar un monobloque, me persiguen como si fuera un delito? La respuesta es una sola: Es porque yo denuncié la corrupción en el SAE. Mientras gran parte de los consejeros de ese espacio y el entorno de Javier Serra están imputados en la justicia por los manejos de la comida de los chicos de Varela, yo soy la única que no está manchada. Me quieren afuera porque les molesta que alguien los controle”, remató.

Al finalizar, Macedo señaló: “Me quieren afuera porque soy testigo y soy denunciante del robo que le hacen a las escuelas. Y no soy la única. Mi compañera Raquel Álvarez, una mujer fiel a sus principios y a las ideas de la libertad, también está siendo violentada y maltratada por esta misma conducción por el solo hecho de no agachar la cabeza. Parece que para Serra y su gente, ser mujer y tener integridad es un pecado que se castiga con el hostigamiento. Hago responsable directamente a Javier Serra por mi integridad física, por la de Raquel y por la de nuestras familias. No me van a quebrar. Si creen que el maltrato y las operaciones de prensa van a tapar la causa del SAE, se equivocan. La libertad no es de ellos, es de la gente honesta. Y yo de acá no me muevo."

Varela se suma a las fuertes internas que el mileismo tiene en territorio bonaerense.