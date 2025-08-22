El gobierno municipal ha iniciado el proceso de licitación pública para la construcción de la nueva bajada de la autopista en Ezpeleta. Este proyecto busca mejorar la conectividad vial, reducir los tiempos de viaje y proporcionar una salida directa a una zona de alto tránsito que en el futuro albergará varios complejos de viviendas.

Las autoridades locales destacan que esta nueva bajada beneficiará tanto a automovilistas como al transporte público y privado. Además de mejorar el flujo de tráfico, se espera que el proyecto apoye el desarrollo de la zona.