Desde el lunes 25 hasta el viernes 29 de agosto, Lanús Gobierno instalará nuevas postas saludables en distintas plazas del distrito. Estos espacios funcionarán de 10 a 13 horas y ofrecerán controles médicos gratuitos y atención profesional para las vecinas y los vecinos, sin necesidad de turno previo

En las jornadas, se podrá acceder a:

Toma de signos vitales, control de peso y talla.

Talleres de alimentación saludable.

Actividad física grupal: caminatas guiadas, ejercicios de bajo impacto y circuito activo a cargo de profesores de educación física.

Charlas informativas sobre el acceso al sistema de salud y programas de acceso a la medicación.

Juegos y actividades lúdicas saludables.

Turnos para nutrición.

Días y lugares:

Lunes 25 de agosto

Plaza del Futuro

José María Moreno y Pasaje Aguirre, Lanús Oeste.

Martes 26 de agosto

Plaza Leandro N. Alem

Ramón Cabrero 4201, Monte Chingolo.

Miércoles 27 de agosto

Plaza San Martín

Enrique Fernández y M. Ocampo, Lanús Oeste.

Jueves 28 de agosto

Parque Lineal Monte Chingolo

Pitágoras 4500, Monte Chingolo.

Viernes 29 de agosto

Plaza Arias

Carlos Gardel 1301, Lanús Oeste.

La iniciativa de Lanús Gobierno busca acercar servicios de salud a la comunidad de forma gratuita, fomentar hábitos saludables y generar espacios de encuentro e integración que promuevan el bienestar general de las y los lanusenses.