Desde el lunes 25 hasta el viernes 29 de agosto, Lanús Gobierno instalará nuevas postas saludables en distintas plazas del distrito. Estos espacios funcionarán de 10 a 13 horas y ofrecerán controles médicos gratuitos y atención profesional para las vecinas y los vecinos, sin necesidad de turno previo
En las jornadas, se podrá acceder a:
- Toma de signos vitales, control de peso y talla.
- Talleres de alimentación saludable.
- Actividad física grupal: caminatas guiadas, ejercicios de bajo impacto y circuito activo a cargo de profesores de educación física.
- Charlas informativas sobre el acceso al sistema de salud y programas de acceso a la medicación.
- Juegos y actividades lúdicas saludables.
- Turnos para nutrición.
Días y lugares:
Lunes 25 de agosto
Plaza del Futuro
José María Moreno y Pasaje Aguirre, Lanús Oeste.
Martes 26 de agosto
Plaza Leandro N. Alem
Ramón Cabrero 4201, Monte Chingolo.
Miércoles 27 de agosto
Plaza San Martín
Enrique Fernández y M. Ocampo, Lanús Oeste.
Jueves 28 de agosto
Parque Lineal Monte Chingolo
Pitágoras 4500, Monte Chingolo.
Viernes 29 de agosto
Plaza Arias
Carlos Gardel 1301, Lanús Oeste.
La iniciativa de Lanús Gobierno busca acercar servicios de salud a la comunidad de forma gratuita, fomentar hábitos saludables y generar espacios de encuentro e integración que promuevan el bienestar general de las y los lanusenses.