Los días martes 4, miércoles 5 y jueves 6 de noviembre, Lanús Gobierno brindará nuevas postas saludables en diferentes plazas del distrito de 10 a 13 horas.

Durante las tres jornadas, se ofrecerán diferentes servicios gratuitos a vecinos y vecinas de todas las edades destinados a promover el bienestar integral.

Las personas que se acerquen a esta actividad podrán acceder a:

Toma de signos vitales, control de peso y talla.

Talleres de alimentación saludable.

Actividad física grupal: caminatas guiadas, ejercicios de bajo impacto y circuito activo a cargo de profesores de educación física.

Charlas informativas sobre el acceso al sistema de salud y programas de acceso a la medicación.

Juegos y actividades lúdicas saludables.

Turnos para nutrición.

Cronograma:

Martes 4 de noviembre

Plaza Villa Obrera

(Eva Perón y Pergamino, Lanús Este).

Miércoles 5 de noviembre

Plaza San Martín

(Santiago Plaul 1900, Lanús Oeste).

Jueves 6 de noviembre

Plaza Arias

(Carlos Gardel 1301, Lanús Oeste).