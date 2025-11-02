Los días martes 4, miércoles 5 y jueves 6 de noviembre, Lanús Gobierno brindará nuevas postas saludables en diferentes plazas del distrito de 10 a 13 horas.
Durante las tres jornadas, se ofrecerán diferentes servicios gratuitos a vecinos y vecinas de todas las edades destinados a promover el bienestar integral.
Las personas que se acerquen a esta actividad podrán acceder a:
- Toma de signos vitales, control de peso y talla.
- Talleres de alimentación saludable.
- Actividad física grupal: caminatas guiadas, ejercicios de bajo impacto y circuito activo a cargo de profesores de educación física.
- Charlas informativas sobre el acceso al sistema de salud y programas de acceso a la medicación.
- Juegos y actividades lúdicas saludables.
- Turnos para nutrición.
Cronograma:
Martes 4 de noviembre
Plaza Villa Obrera
(Eva Perón y Pergamino, Lanús Este).
Miércoles 5 de noviembre
Plaza San Martín
(Santiago Plaul 1900, Lanús Oeste).
Jueves 6 de noviembre
Plaza Arias
(Carlos Gardel 1301, Lanús Oeste).