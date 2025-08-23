La Municipalidad de Berazategui presentó 35 nuevas unidades móviles que se incorporan a la flota vehicular de las Secretarías de Obras Públicas, Control Urbano, Servicios Públicos, y Desarrollo Social, Recreación, Turismo y Deportes. Estas flamantes unidades, que van desde tractores y camiones recolectores hasta motos y desmalezadoras, fueron adquiridas con fondos municipales.

Durante la entrega, el secretario de Economía municipal, Santiago Castagno, informó: “Con la entrega de estos 35 vehículos estamos culminando un proceso de reequipamiento de las diferentes áreas de servicios públicos provistos por la Comuna. Además, restan otras nueve unidades más, que nos entregarán próximamente. Se trata de una inversión íntegramente con fondos municipales, generados por la eficiente administración de los recursos de la gestión encabezada por el intendente Juan José Mussi, quien tiene el objetivo de seguir mejorando la calidad de vida de los vecinos y vecinas de Berazategui”.

Las nuevas unidades móviles presentadas se distribuirán de la siguiente manera: cinco camiones con caja compactadora, una camioneta Iveco -también con caja compactadora-, tres camionetas Kangoo Furgón, tres retropalas, dos mini tractores corta pasto, dos desmalezadoras de arrastre, una motoniveladora, un tractor cabinado, una máquina para toma de juntas y ocho contenedores roll off -más 50 contenedores plásticos para residuos urbanos-, para la Secretaría de Obras Públicas; cinco camionetas Kangoo (4 Furgón y una de 5 asientos) y ocho motocicletas tipo Yamaha 250, para la Secretaría de Control Urbano; un Autoelevador Sampi, para la Secretaría de Servicios Públicos; y una Camioneta Kangoo de 5 asientos y un Autoelevador Sampi, para la Secretaría de Desarrollo Social, Recreación, Turismo y Deportes. Las nuevas unidades móviles presentadas se distribuirán de la siguiente manera: cinco camiones con caja compactadora, una camioneta Iveco -también con caja compactadora-, tres camionetas Kangoo Furgón, tres retropalas, dos mini tractores corta pasto, dos desmalezadoras de arrastre, una motoniveladora, un tractor cabinado, una máquina para toma de juntas y ocho contenedores roll off -más 50 contenedores plásticos para residuos urbanos-, para la Secretaría de Obras Públicas; cinco camionetas Kangoo (4 Furgón y una de 5 asientos) y ocho motocicletas tipo Yamaha 250, para la Secretaría de Control Urbano; un Autoelevador Sampi, para la Secretaría de Servicios Públicos; y una Camioneta Kangoo de 5 asientos y un Autoelevador Sampi, para la Secretaría de Desarrollo Social, Recreación, Turismo y Deportes.