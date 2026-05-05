En línea con su estrategia de sustentabilidad y fortalecimiento de la cadena de valor, MetroGAS llevó adelante una jornada sobre negocios inclusivos de la que participaron más de 10 empresas de distintos rubros, con el objetivo de promover vínculos comerciales con unidades productivas del tercer sector.

Junto al Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la organización CODE, la mayor distribuidora de gas natural del país fue sede de la “Jornada de cadenas de valor sostenible”, y del encuentro participaron representantes de Coca Cola, Renault, Grupo Arcor, Pampa Energía, Holcim, AySA y TGS, entre otras compañías.

La apertura estuvo a cargo de Pablo Ordoñez, socio fundador de CODE, y de Fernanda Reyes, subsecretaria de Desarrollo del Potencial Humano de GCBA, quien destacó la importancia de reunir en un mismo espacio al sector público, el sector privado y a las cooperativas que necesitan visibilizar su trabajo.

La jornada vinculó a los representantes en Sustentabilidad y Compras de las empresas participantes con referentes de unidades productivas con el objetivo de generar oportunidades comerciales con impacto social. Durante el encuentro, organizaciones y cooperativas presentaron sus productos y servicios, con foco en su potencial de integración en cadenas de valor.

En ese marco, MetroGAS compartió el caso desarrollado en 2025 junto con la Fundación Multipolar, una organización que genera oportunidades laborales para personas sin techo y que adaptó sus procesos para producir vallas y cajones de madera destinados a obras en vía pública de la compañía.

La experiencia permitió visibilizar los resultados tanto para MetroGAS como para la fundación, así como el modelo implementado para consolidar este tipo de vínculos. El proceso incluyó desafíos vinculados al financiamiento, las capacidades productivas y aspectos administrativos, lo que requirió ajustes en los procedimientos internos y un acompañamiento sostenido. “El desarrollo de proveedores inclusivos exige una mirada de largo plazo.

No se trata sólo de incorporar un actor a la cadena de valor, sino de generar condiciones para que pueda crecer y sostenerse en el tiempo. Eso implica también revisar nuestros propios procesos, en los que estuvieron involucradas distintas áreas de la compañía”, señaló Hernán Chiesa, gerente de Asuntos Públicos y Sustentabilidad de MetroGAS.

Durante la jornada, la imprenta Rolta -integrante de la cooperativa de trabajo 3 de Agosto- presentó los productos que desarrolla junto a distintas empresas del sector privado. También participaron San Cayetano, unidad productiva del sector textil, y Herrería Atuel, una cooperativa que impulsa la reinserción laboral de personas que estuvieron privadas de su libertad a través de proyectos en el rubro metalúrgico.

Todas las unidades productivas que participaron forman parte de la Red de Valor Buenos Aires, un espacio que articula empresas y proveedores de impacto social, y busca facilitar su vinculación y escalabilidad.

Este tipo de encuentros fortalece la articulación entre el sector privado, el sector público y las cooperativas, con el objetivo de contribuir al desarrollo de las economías locales. Desde MetroGAS destacaron que el valor de estas iniciativas radica en su construcción colectiva y en su potencial de crecimiento a medida que más actores se suman.