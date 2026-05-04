Una profunda investigación por hechos de corrupción policial sacudió esta tarde a la cúpula de seguridad de Florencio Varela. En un operativo coordinado por la Auditoría General de Asuntos Internos y la Justicia, fue detenido el titular de la Comisaría Primera, el Comisario Edgardo Oviedo, junto a otros cuatro efectivos de su confianza.

La causa, que tramita bajo la carátula de extorsión y abuso de autoridad, desnudó una presunta trama de coimas que operaba dentro de la dependencia céntrica del distrito.

Los detenidos

Además del jefe de la dependencia, el procedimiento arrojó la captura de Diego Benítez (Oficial), Claudio Roldán (Oficial),

Lucas Ignacio (Oficial) y Alexis Lugo (Oficial).

El "peaje" del cobre: Así operaría la banda

La investigación, encabezada por el Dr. Pagliuca de la UFI N° 02, se originó tras un retén policial aparentemente rutinario. Efectivos de la Primera interceptaron un Volkswagen Gol blanco que transportaba piezas de cobre en su baúl.

Según consta en el expediente, lejos de proceder legalmente, los uniformados habrían intimidado al conductor, acusándolo de formar parte de las bandas dedicadas al robo de cables, un delito sensible en la zona. Para "limpiar" el acta y permitirle continuar viaje sin consecuencias penales, le habrían exigido el pago de 4.000 dólares.

Un sargento, la pieza clave

La maniobra delictiva se desmoronó cuando el civil afectado, en lugar de acceder al pago, contactó a un conocido dentro de la fuerza: el Sargento Maximiliano Cabrera, del Comando de Patrullas de Florencio Varela. Cabrera, rompiendo con los "códigos de silencio" internos, denunció el hecho de inmediato ante sus superiores y el fiscal de turno, lo que permitió activar el protocolo de Asuntos Internos.

Ramificaciones: Financieras y custodia ilegal

Fuentes judiciales confirmaron que la detención de Oviedo y su equipo podría ser solo la punta del iceberg. Se investiga una línea paralela que vincula a la Comisaría Primera con el uso de móviles oficiales para custodiar una financiera ubicada en el centro de la ciudad.

Los cinco implicados permanecen alojados en una dependencia fuera del distrito para garantizar su seguridad, a la espera de ser indagados en las próximas horas por el fiscal Pagliuca. Por el momento, la Comisaría Primera ha quedado bajo intervención de la Jefatura Departamental.