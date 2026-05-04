A través de sus programas de educación ambiental, el Municipio de Lomas de Zamora coordinó una visita pedagógica al Parque Solar Diego Armando Maradona, ubicado en la localidad de Villa Fiorito, destinada a los chicos y chicas que asisten al Centro de Promoción Integral de la Infancia (CPII) N° 3. Durante la jornada, los pequeños recorrieron las instalaciones del parque, donde pudieron observar de cerca los paneles fotovoltaicos y recibir una explicación adaptada sobre el proceso de generación de energía limpia. Esta experiencia directa les permitió comprender de qué manera la tecnología puede aliarse con la naturaleza para abastecer a la comunidad de forma sostenible.

La visita guiada puso especial énfasis en la importancia de la transición energética como una herramienta clave para mitigar el cambio climático y proteger el futuro del entorno local. La educación ambiental es un proceso que debe construirse desde las primeras edades, incentivando la curiosidad y el descubrimiento dentro del propio territorio. Al ver cómo el sol se convierte en un recurso estratégico para su barrio, los estudiantes no solo adquieren conocimientos técnicos, sino que también desarrollan un sentido de responsabilidad y cuidado hacia el Ambiente.