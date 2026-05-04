Desde la organización destacaron el nombramiento como un “momento de gran trascendencia política”, subrayando que el arribo de la dirigente a la función pública es consecuencia de su trayectoria en el barrio y su vocación de servicio. “Su llegada es el resultado de años de coherencia y trabajo territorial incansable”, expresaron a través de un comunicado.Desafío colectivo y mirada barrialPara el Polo Pedro Coria, esta designación no representa solo un logro individual, sino un desafío colectivo para la militancia del sector. Por primera vez, un cuadro técnico-político de su construcción asume un rol de gestión directa, con el objetivo de “aportar una mirada nacida en el barrio” a las políticas municipales.En términos políticos, la nueva funcionaria contará con el respaldo de la estructura de la intendenta Mayra Mendoza y de su interina, Eva Mieri, que bajo su órbita suelen articularse las bases operativas.Compromiso territorialLa asunción de Duarte busca garantizar que la gestión municipal mantenga una presencia efectiva en cada rincón de Villa La Florida. “La militancia y la gestión se encuentran hoy en un solo objetivo: mejorar la vida del pueblo de Quilmes”, señalaron desde el espacio, reafirmando el compromiso de acompañar la nueva etapa de Duarte frente a la Base Operativa.El anuncio contó con el apoyo de diversos referentes locales, entre ellos Berenice Latorre, Florencia Esteche, Sebastián García, Nelson Chávez y Facundo Coria, consolidando un frente de trabajo que apuesta a fortalecer el esquema de servicios públicos en la zona sur del distrito.