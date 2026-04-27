Tras la presentación, la Lista Verde que encabeza Bienvenido Rodríguez Basalo presentó oficialmente a sus candidatos para las elecciones del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Quilmes, en un acto que reunió a más de 300 profesionales y mostró una importante convocatoria de cara a los comicios del próximo 5 de mayo. La jornada contó con presencia de abogados y abogadas de Quilmes, Berazategui y Florencio Varela, los tres distritos que integran la departamental.

La nómina es encabezada por Bienvenido Rodríguez Basalo, quien buscará renovar su mandato con una propuesta centrada en la continuidad de gestión.