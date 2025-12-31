Tras un plenario del espacio comandado por el Defensor Adjunto del Pueblo Bonaerense, Angel García, y su coequiper, el hasta ahora Asesor A de la Municipalidad de Quilmes, Daniel Gurzi, confirmaron su pase al espacio que conduce del gobernador Axel Kicillof, Movimiento Derecho al Futuro (MDF).

Con esta jugada, la dupla Gurzi-Garcia avanzan en Quilmes de cara a la interna que el kicillofismo tiene con La Cámpora en el PJ Bonaerense, trampolín que catapultará a Axel Kicillof a armar su candidatura presidencialista 2027.

El Suburbano supo ademas que el referente de ambos, Gabriel Cardozo, es tambièn de la partida.