La banda surgida de la Escuela de Música Popular de Avellaneda brindó el último show del 2025 en el centro de Piñeyro

El Quinto Instrumento es un banda musical surgida de la Escuela de Música Popular, lo que la hace estar estrechamente ligada a la ciudad de Avellaneda. Su principal objetivo es tomar un repertorio amplio, con base en el Rock Nacional, pero también abordan el tango, el folclore argentino y el jazz, entre otros.

Sus integrantes tienen una amplia experiencia musical y también docente.

Alberto Pulisich, en la guitarra y voz, es vecino del barrio de Piñeyro, docente de la EMPA, músico de muchas agrupaciones y partícipe de decenas de eventos en el Teatro Roma, y otros escenarios de la región. Un punto destacable en su carrera es la edición en el año 2015 de un disco dedicado a los barrios de Avellaneda, llamado "Pavón y Mitre".

Valentina Aguilera, en la voz, es oriunda de Villa Lugano. Profesora de canto, experimentada música integrante de grupos de los más variados, entre los cuales cuenta experiencias artísticas en China y Colombia.

Leo Peralta, de la zona sur porteña, en el bajo. Se destaca como bajista de blues, arreglador e integrante de muchos grupos de este género.

Gastón Martínez en la batería, vecino de La Boca, es un brillante instrumentista que además se perfecciona estudiando armonía e instrumentos armónicos.

La banda despidió el año el sábado 13 de diciembre en Café Bilbao, ubicado en Santa Fe 1729, en la Galería Colonial del centro de Piñeyro.

Un muy grato momento en un agradable lugar para esta formación musical que nació a ambos lados del charco, pero con pura alma avellanedense.