El plan operativo para la recolección de residuos y servicios esenciales durante las festividades de Año Nuevo. El objetivo es garantizar la salubridad y el orden en Quilmes.
31 de Diciembre:
Servicio de Recolección de Residuos Domiciliarios (Tipo Avenida):
Inicio: A partir de las 16:00 hs.
Cobertura:
El servicio se realizará en las zonas de Ezpeleta, Quilmes Este/La Colonia, Bernal,
Quilmes Oeste y Solano/Villa La Florida.
Asignación: Se destinará 1 camión por cada zona mencionada para optimizar la
eficiencia.
Servicio de Recolección y Carga Lateral:
Turno Mañana: Operativo normal. (5hs a 8hs)
Turno Tarde: Operativo normal. (12hs a 16hs)
Tuno Noche: sin servicio
Operaciones de Transferencia de Residuos:
Horario: De 06:00 a 14:00 horas.
Seguridad:
Disponibilidad: 24 horas.
Depósito (Pañol):
Horario de Atención: De 08:00 a 21:00 horas.
Taller Mecánico (Logística y Mantenimiento):
Horario de Operación: De 00:00 a 21:00 horas.
1 de enero - AÑO NUEVO
Recolección de Residuos con Camiones + Franqueadores:
Inicio: A partir de las 08:00 horas.
Área: Parque Lineal de Don Bosco.
Servicio de Carga Lateral:
Cobertura: 4 rutas de carga lateral con 3 repasos adicionales en cada una
para garantizar la cobertura.
Operaciones de Transferencia de Residuos:
Inicio: Después de las 20:00 horas.
Servicio de Recolección Domiciliaria (Turno Noche):
Operativo: Normal.
Depósito (Pañol):
Horario de Atención: De 08:00 a 16:00 horas.
Taller Mecánico (Logística y Mantenimiento):
Inicio: A partir de las 10:00 horas.
Servicio de Seguridad:
Disponibilidad: 24 horas.